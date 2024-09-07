От 400 м до 2 км: ВС РФ продвинулись под Селидово и расширили плацдарм под Волчанском (карты)

В Харьковской и Донецкой областях враг продвинулся вперед на расстояние от 400 м до 2 км. При этом на Харьковщине речь идет о расширении плацдарма между Волчанском и Тихим. Генштаб ВСУ подтвердил, что здесь состоялось шесть боев.

Related video

Подразделения ВС РФ сконцентрировали живую силу к северу от Селидово и давят возле населенных пунктов под Покровском. ВСУ удерживают позиции на данном участке. В то же время российским солдатам удалось пройти сотню метров южнее. О ситуации на поле боя на востоке аналитики проекта DeepState рассказали в Telegram-канале.

В ночь на 7 сентября аналитики уточнили карту боевых действий и указали три точки на восточном фронте, где ВС РФ замедлились, но все же движутся вперед. Две точки расположены к югу от Селидово, одна — в Харьковской области между Волчанском и селом Тихим. Ориентировочное продвижение врага — от 400 м до 2 км, свидетельствуют отметки DeepState.

На Покровском направлении у Селидово аналитики указали на населенные пункты Украинск и Красногоровка. У Украинска россиянам удалось пройти около 400 м по полям и они могли добраться до южных окраин населенного пункта. В Красногоровке линия фронта сместилась на 600 м: враг перешел за последнюю неоккупированную улицу (ул. Крупской) и выкатился дальше.

Бои на востоке — ситуация возле Селидово и Покровска по состоянию на 7 сентября Фото: DeepState

В заметке DeepState указано, что изменение на карте под Волчанском и Тихим — это "уточнение позиций". Уточнение показало, что ВС РФ имеют плацдарм, шире на 2 км. Кроме того, их несколько отодвинули от отдельных северных окраин города.

Бои на востоке — ситуация в Волчанске и Тихом 7 сентября Фото: DeepState

Бои на востоке по состоянию на 7 сентября

В отчете Генштаба описывается ситуация на восточном фронте по состоянию на 8 часов 7 сентября. Больше всего штурмов ВС РФ состоялось в трех точках: под Покровском — 49 раз, под Курахово — 47, под Купянском — 27. Командование сообщило, что на Покровском направлении россияне сконцентрировали силы севернее Селидово — у Гродовки, Новогродовки, Михайловки. На Харьковском направлении состоялось шесть атак врага, говорится в отчете. Деталей о ситуации возле Волчанска и Липцов нет.

Отметим, накануне, 6 сентября, аналитики Института изучения войны (ISW) опубликовали выводы относительно возможных намерений ВС РФ к западу от Донецка. Они обратили внимание на участок между Угледаром и Покровском и объяснили, что россияне хотели бы его "выровнять". Благодаря этому враг улучшит позиции и продвинется к дороге Н-15, которая направляется в сторону Запорожья. В качестве аргумента в пользу этой версии упоминается геолокация записей российских военкоров и заявление президента РФ Владимира Путина об активизации наступательных действий.

Напоминаем, издание Forbes сообщило, что ВСУ начали контратаковать под Покровском: рассказали о концентрации новых бригад и количестве техники, которую туда отправили. Тем временем глава Пентагона Ллойд Остин на заседании "Рамштайн-24" озвучил цифры потерь живой силы ВС РФ на войне.