Будет иметь последствия для всей войны: ВСУ контратакуют под Покровском, — Forbes

Как отметили журналисты, битва за Покровск и контрнаступательные действия украинской армии существенно повлияют на общий ход российско-украинской войны.

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С середины февраля 2024 года Украина "неуклонно отступала" под Покровском, однако сейчас ВСУ начали контратаковать на этом направлении. Об этом пишет Forbes.

Издание отмечает, что украинское командование держало в резерве по меньшей мере четыре бригады численностью до 2000 солдат каждая, оснащенных сотнями единиц военной техники. Именно некоторые части из этих резервов сейчас присоединяются к боям в пяти-шести милях от Покровска и его жизненно важных путей снабжения.

"Будущая битва за Покровск станет кульминацией наступательной операции противника на юго-западном театре военных действий в 2024 году", — отметили в Украинском центре оборонных стратегий.

По данным журналистов, в контратаках под Покровском может участвовать бригада Национальной гвардии Украины "Кара-Даг", 12-я "азовская" бригада и 93-я механизированная бригада ВСУ.

"Россияне не могут позволить себе терять темп. Каждый день их неудачного продвижения — это день, когда украинцы могут окопаться и укрепить свои позиции вокруг Покровска накануне предстоящей зимы. Это имеет последствия для всей войны в Украине", — говорится в материале.

В то же время журналисты объясняют, что немедленных кардинальных изменений под Покровском ожидать не стоит, поскольку сейчас это небольшие контратаки, основным результатом которых является замедление или незначительный откат назад российских войск.

В качестве примера журналисты привели ожесточенные бои бригады "Кара-Даг" в Селидово, где несколько дней украинские защитники взрывают и захватывают российские танки и боевые машины, которые пытаются проникнуть в населенный пункт.

"Но теперь, когда свежие и хорошо экипированные украинские войска находятся в Селидово и наступают, российский захват Покровска, который когда-то казался неизбежным, выглядит несколько менее вероятным", — говорится в тексте статьи Forbes.

Напомним, 4 сентября Forbes сообщило, что во время наступления россиян на город Покровск в Донецкой области Силы обороны за день повредили или уничтожили почти 200 единиц техники РФ.