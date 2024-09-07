Матиме наслідки для всієї війни: ЗСУ контратакують під Покровськом, — Forbes

Як зазначили журналісти, битва за Покровськ та контрнаступальні дії української армії суттєво вплинуть на загальний перебіг російсько-української війни.

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З середини лютого 2024 року Україна "неухильно відступала" під Покровськом, проте зараз ЗСУ почали контратакувати на цьому напрямку. Про це пише Forbes.

Видання зазначає, що українське командування тримало в резерві щонайменше чотири бригади чисельністю до 2000 солдатів кожна, оснащених сотнями одиницями військової техніки. Саме деякі частини з цих резервів зараз долучаються до боїв за п'ять-шість миль від Покровська та його життєво важливих шляхів постачання.

"Майбутня битва за Покровськ стане кульмінацією наступальної операції противника на південно-західному театрі воєнних дій у 2024 році", — наголосили в Українському центрі оборонних стратегій.

За даними журналістів, у контратаках під Покровськом може брати участь бригада Національної гвардії України "Кара-Даг", 12-а "азовська" бригада та 93-я механізована бригада ЗСУ.

"Росіяни не можуть дозволити собі втрачати темп. Кожен день їхнього невдалого просування — це день, коли українці можуть окопатися і зміцнити свої позиції навколо Покровська напередодні майбутньої зими. Це має наслідки для всієї війни в Україні", — йдеться у матеріалі.

Водночас журналісти пояснюють, що негайних кардинальних змін під Покровськом очікувати не варто, оскільки наразі це невеликі контратаки, основним результатом яких є уповільнення або незначний відкат назад російських військ.

Як приклад журналісти навели запеклі бої бригади "Кара-Даг" у Селидовому, де кілька днів українські захисники підривають і захоплюють російські танки і бойові машини, які намагаються проникнути в населений пункт.

"Але тепер, коли свіжі і добре екіпіровані українські війська знаходяться в Селидовому і наступають, російське захоплення Покровська, яке колись здавалося неминучим, виглядає дещо менш імовірним", — йдеться в тексті статті Forbes.

Нагадаємо, 4 вересня Forbes повідомило, що під час наступу росіян на місто Покровськ на Донеччині Сили оборони за день пошкодили або знищили майже 200 одиниць техніки РФ.