Сотням військових під Покровськом загрожує оточення, але восени фронт може вирівнятися, — Forbes

За даними Українського центру оборонних стратегій, якщо 25-та бригада ВДВ на німецьких машинах Marder не зупинить противника біля Українська, відступ може призвести до оточення. У пастці можуть опинитися підрозділи 59-ї, 68-ї, 117-ї та 15-ї бригад.

Related video

Просування російських військ до Покровська не тільки загрожує самому місту і важливим лініям постачання, а й українському гарнізону та цивільним, які все ще залишаються в місті. Українські війська на південь від Покровська також у небезпечному становищі. Про це пише Forbes.

Російські сили з потенційно десятками тисяч солдатів наблизилися на відстань близько 10 км до Покровська й обійшли український гарнізон, який утримує лінію між селом Мемрик і річкою Вовча.

У підсумку з'явився відкритий виступ на схід у російську лінію. Цей виступ, вважає автор публікації Девід Екс, може кількома рішучими маневрами російських військ перетворитися на пастку для сотень українських солдатів.

Усередині виступу знаходяться підрозділи 59-ї, 68-ї, 117-ї та 15-ї бригад. Особовий склад значний, але вони залежать від 25-ї повітряно-десантної бригади, яка захищає Українськ на північному куті виступу.

Якщо 25-та повітряно-десантна бригада з їхніми німецькими бойовими машинами Marder "не зупинить противника біля Українська, відступ може призвести до... оточення противником", — попередив Український центр оборонних стратегій. Частини принаймні чотирьох українських бригад опиняться в оточенні на південь від Покровська.

Українські позиції навколо Покровська залишаються крихкими. Генштаб ЗСУ шукає баланс між, як мінімум, двома великими операціями

Висловлюється припущення, що відступ українських сил, можливо, вже почався. Таким чином, Сили оборони могли б випрямити свої лінії та встановити нові укріплення за кілька кілометрів на захід.

Відхід від виступу поступився б росіянам близько 50 кв. км, але при цьому українські батальйони залишилися б цілими в критичний момент. Оптимістичніші українські оцінки боїв навколо Покровська вказують на сповільнення російського наступу — таке, що могло б дати українцям час і простір для зміцнення оборони та логістики.

Уповільнення було б зрозумілим. Росіяни зазнали величезних втрат після просування на 30 км від руїн Авдіївки до околиць Покровська: потенційно десятки тисяч загиблих солдатів, покалічених або полонених. І хоча росіяни все ще мають чисельну перевагу, їхні втрати підірвали наступальний імпульс.

Водночас українські позиції навколо Покровська залишаються крихкими. Генштаб ЗСУ шукає баланс між щонайменше двома великими операціями: обороною Покровська і вторгненням у Курську область РФ.

Військ небагато. Настільки, що втрата деяких частин чотирьох бригад усередині виступу може виявитися катастрофічною. Водночас успішна евакуація військ, яким загрожує оточення, може зміцнити українську лінію оборони.

Висловлюється припущення, що стабілізація на цій ділянці фронту можлива восени, після того, як російська армія вичерпає свій наступальний потенціал, фронт, судячи з усього, зупиниться

Нагадаємо, що на Заході здивовані українським дроном-вогнеметом.

Також повідомлялося, що ЗС РФ масовано атакували Україну "Іскандерами", Х-59/69 і десятками "шахедів".