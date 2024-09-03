Сотням военных под Покровском угрожает окружение, но осенью фронт может выровняться, — Forbes

По данным Украинского центра оборонных стратегий, если 25-я бригада ВДВ на немецких машинах Marder не остановит противника возле Украинска, отступление может привести к окружению. В ловушке могут оказаться подразделения 59-й, 68-й, 117-й и 15-й бригад.

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Продвижение российских войск к Покровску не только угрожает самому городу и важным линиям снабжения, но и украинскому гарнизону, и гражданским, которые все еще остающихся в городе. Украинские войска, находящиеся к югу от Покровска, также в опасном положении. Об этом пишет Forbes.

Российские силы с потенциально десятками тысяч солдат приблизились на расстояние около 10 км к Покровску и обошли украинский гарнизон, удерживающий линию между селом Мемрик и рекой Волчья.

В итоге появился открытый выступ к востоку в российскую линию. Этот выступ, считает автор публикации Дэвид Экс, может несколькими решительными маневрами российских войск превратиться в ловушку для сотен украинских солдат.

Внутри выступа находятся подразделения 59-й, 68-й, 117-й и 15-й бригад. Личный состав значительный, но они зависят от 25-й воздушно-десантной бригады, которая защищает Украинск на северном углу выступа.

Если 25-я воздушно-десантная бригада с их немецкими боевыми машинами Marder "не остановит противника возле Украинска, отступление может привести к… окружению противником", — предупредил Украинский центр оборонных стратегий. Части по крайней мере четырех украинских бригад окажутся в окружении к югу от Покровска.

Украинские позиции вокруг Покровска остаются хрупкими. Генштаб ВСУ ищет баланс между, как минимум, двумя крупными операциями

Высказывается предположение, что отступление украинских сил, возможно, уже началось. Таким образом, Силы обороны могли бы выпрямить свои линии и установить новые укрепления в нескольких километрах к западу.

Отход от выступа уступил бы россиянам около 50 кв. км, но при этом украинские батальоны остались бы целыми в критический момент. Более оптимистичные украинские оценки боев вокруг Покровска указывают на замедление российского наступления — такое, которое могло бы дать украинцам время и пространство для укрепления обороны и логистики.

Замедление было бы объяснимо. Россияне понесли огромные потери после продвижения на 30 км от руин Авдеевки до окраин Покровска: потенциально десятки тысяч погибших солдат, искалеченных или пленных. И хотя у россиян все еще численное преимущество, их потери подорвали наступательный импульс.

Вместе с тем украинские позиции вокруг Покровска остаются хрупкими. Генштаб ВСУ ищет баланс между, как минимум, двумя крупными операциями: обороной Покровска и вторжением в Курскую область РФ.

Войск немного. Настолько, что потеря некоторых частей четырех бригад внутри выступа может оказаться катастрофической. В то же время успешная эвакуация войск, которым угрожает окружение, может укрепить украинскую линию обороны.

Высказывается предположение, что стабилизация на этом участке фронта возможна осенью, после того, как российская армия исчерпает свой наступательный потенциал, фронт и, судя по всему, остановится

Напомним, что на Западе удивлены украинским дроном-огнеметом.

Также сообщалось, что ВС РФ массированно атаковали Украину "Искандерами", Х-59/69 и десятками "шахедов".