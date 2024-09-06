Демонструють мужність і винахідливість: ЗСУ під Селидовим вкрали танк Т-72 ЗС РФ, — Forbes

Ворожа бронетехніка, яку виявили на східній околиці міста на Донбасі, була практично не пошкоджена, пишуть журналісти Forbes. На опублікованих з дрона кадрах можна помітити, як росіяни раптово покинули танк і почали тікати.

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Українським військовим знову вдалося вкрасти танк російських окупантів. Цього разу інцидент стався біля міста Селидове в Донецькій області. Про це йдеться в матеріалі Forbes.

На східній околиці міста на Донбасі продовжують фіксувати запеклі бої. У середу, 4 серпня, кілька російських бронетранспортерів висадили поруч із цією ділянкою фронту піхоту і тієї самої миті росіяни потрапили під вогонь українського танка Т-64, який розпочав атаку всього за кілька метрів від них.

Через кілька годин і сталося "зухвале пограбування", пишуть автори матеріалу. Українці виявили покинутий російський танк Т-72 і викрали його. Це вже не перший подібний випадок.

"Особливість пограбування в тому, що воно здебільшого відбувалося під бронею. Селидове — вкрай небезпечне місце, оскільки російська 2-га загальновійськова армія наближається до нього, прагнучи обійти Покровськ із флангу. Тому українські танкісти відбуксирували Т-72, використовуючи як тягач власний Т-64", — йдеться в повідомленні.

За тим, що відбувається, спостерігав безпілотник однієї з бригад Національної гвардії. Російський танк випустив щонайменше один 125-міліметровий снаряд, однак практично одразу після цього троє членів екіпажу вибігли і почали тікати. Усе через те, що український FPV-дрон атакував загарбників.

Інформації про те, чому росіяни відмовилися від свого танка Т-72, який був фактично неушкоджений, наразі немає. Водночас автори матеріалу припускають, що з ним могла статися механічна несправність і можливо це була проблема з двигуном.

"Втрата одного танка не прирече 11-місячний наступ Росії на напрямку від Авдіївки до Покровська. Так само українці, захопивши один танк, не врятують Покровськ чи навколишні міста від знищення і захоплення російською армією, яка вчетверо перевищує місцевий український гарнізон. Але викрадення танка в четвер — це все одно перемога України. Можливо, найголовніше — це моральний стимул, демонстрація мужності та винахідливості, які знадобляться українцям, щоб зрештою виграти битву за Покровськ, яка триває", — ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, 6 червня повідомлялося, як бійці НГУ вкрали "Цар-танк", обвішаний РЕБ. Росіяни залишили на полі бою танк, здатний глушити дрони на відстані від 50 до 700 метрів. Бронемашина була захищена зверху, зате підірвалася на українській міні, розповіли бійці Нацгвардії.