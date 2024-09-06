Демонстрируют мужество и изобретательность: ВСУ под Селидово украли танк Т-72 ВС РФ, — Forbes

Вражеская бронетехника, которую обнаружили на восточной окраине города на Донбассе, была практически не повреждена, пишут журналисты Forbes. На опубликованный с дрона кадрах можно заметить, как россияне скоропостижно покинули танк и начали бежать.

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Украинским военным вновь удалось украсть танк российских оккупантов. В этот раз инцидент произошел возле города Селидово в Донецкой области. Об этом говорится в материале Forbes.

На восточной окраине города на Донбассе продолжают фиксировать ожесточенные бои. В среду, 4 августа, несколько российских бронетранспортеров высадили рядом с этим участком фронта пехоту и в тот же момент россияне попали под огонь украинского танка Т-64, который начал атаку всего в нескольких метрах от них.

Спустя несколько часов и произошло "дерзкое ограбление", пишут авторы материала. Украинцы обнаружили брошенный российский танк Т-72 и угнали его. Это уже не первый подобный случай.

"Особенность ограбления в том, что оно в основном происходило под броней. Селидово — крайне опасное место, поскольку российская 2-я общевойсковая армия приближается к нему, стремясь обойти Покровск с фланга. Поэтому украинские танкисты отбуксировали Т-72, используя в качестве тягача свой собственный Т-64", — говорится в сообщении.

За происходящим наблюдал беспилотник одной из бригад Национальной гвардии. Российский танк выпустил как минимум один 125-миллиметровый снаряд, однако практически сразу после этого трое членов экипажа выбежали и начали убегать. Все из-за того, что украинский FPV-дрон атаковал захватчиков.

Информации о том, почему россияне отказались от своего танка Т-72, который был фактически не поврежден, сейчас нет. При этом авторы материала предполагают, что с ним могла произойти механическая неисправность и возможно это была проблема с двигателем.

"Потеря одного танка не обречет 11-месячное наступление России на направлении от Авдеевки до Покровска. Так же украинцы, захватив один танк, не спасут Покровск или окружающие города от уничтожения и захвата российской армией, которая в четыре раза превышает местный украинский гарнизон. Но похищение танка в четверг — это все равно победа Украины. Возможно, самое главное — это моральный стимул, демонстрация мужества и изобретательности, которые понадобятся украинцам, чтобы в конечном итоге выиграть продолжающуюся битву за Покровск", — говорится в сообщении.

Напомним, 6 июня сообщалось, как бойцы НГУ украли "Царь-танк", увешанный РЭБ. Россияне оставили на поле боя танк, способный глушить дроны на расстоянии от 50 до 700 метров. Бронемашина была защищена сверху, зато подорвалась на украинской мине, рассказали бойцы Нацгвардии.