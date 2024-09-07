Від 400 м до 2 км: ЗС РФ просунулись під Селидовим та розширили плацдарм під Вовчанськом (карти)

У Харківській та Донецькій областях ворог просунувся вперед на відстань від 400 м до 2 км. При цьому на Харківщині ідеться про розширення плацдарму між Вовчанськом і Тихим. Генштаб ЗСУ підтвердив, що тут відбулось шість боїв.

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Підрозділи ЗС РФ сконцентрували живу силу на північ від Селидового і тиснуть біля населених пунктів під Покровськом. ЗСУ втримують позиції на даній ділянці. Водночас російським солдатам вдалось пройти сотню метрів південніше. Про ситуацію на полі бою на сході аналітики проєкту DeepState розповіли у Telegram-каналі.

В ніч на 7 вересня аналітики уточнили карту бойових дій і вказали три точки на східному фронті, де ЗС РФ сповільнились, але все ж рухаються вперед. Дві точки розташовані на південь Селидового, одна — у Харківській області між Вовчанськом і селом Тихим. Орієнтовне просування ворога — від 400 м до 2 км, свідчать позначки DeepState.

На Покровському напрямку біля Селидового аналітики згадали про населені пункти Українськ та Красногорівка. Біля Українська росіянам вдалось пройти близько 400 м по полях і вони могли дістатись до південних околиць населеного пункту. У Красногорівці лінія фронту змістила на 600 м: ворог перейшов за останню неокуповану вулицю (вул. Крупської) і викотився далі.

Бої на сході - ситуація біля Селидового та Покровська станом на 7 вересня Фото: DeepState

У дописі DeepState вказано, що зміна на карті під Вовчанськом і Тихим — це "уточнення позицій". Уточнення показало, що ЗС РФ мають плацдарм, ширший на 2 км. Крім того, їх дещо посунули від окремих північних околиць міста.

Бої на сході - ситуація у Вовчанську і Тихому 7 вересня Фото: DeepState

Бої на сході станом на 7 вересня

У звіті Генштабу описується ситуація на східному фронті станом на 8 год 7 вересня. Найбільше штурмів ЗС РФ відбулось у трьох точках: під Покровськом — 49 разів, під Кураховим — 47, під Куп'янськом — 27. Командування повідомило, що на Покровському напрямку росіяни сконцентрували сили північніше Селидового — біля Гродівки, Новогродівки, Михайлівки. На Харківському напрямку відбулось шість атак ворога, ідеться у звіті. Деталей щодо ситуації біля Вовчанська та Липців немає.

Зазначимо, напередодні, 6 вересня, аналітики Інституту вивчення війни (ISW) опублікували висновки щодо можливих намірів ЗС РФ на захід від Донецька. Вони звернули увагу на ділянку між Вугледаром та Покровськом і пояснили, що росіяни хотіли б її "вирівняти". Завдяки цьому ворог покращить позиції і просунеться до дороги Н-15, яка прямує у бік Запоріжжя. Як аргумент на користь цієї версії згадується геолокація записів російських військкорів та заява президента РФ Володимира Путіна про активізацію наступальних дій.

Нагадуємо, видання Forbes повідомило, що ЗСУ почали контратакувати під Покровськом: розповіли про концентрацію нових бригад і кількість техніки, яку туди відправили. Тим часом глава Пентагону Ллойд Остін на засіданні "Рамштайн-24" озвучив цифри втрат живої сили ЗС РФ на війні.