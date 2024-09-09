ВС РФ хитростью подбирались к позициям ВСУ под Курахово: детали от бойца 33 бригады (видео)
В зоне ответственности 33 бригады ВСУ на Кураховском направлении происходит условное затишье, заявил пресс-офицер подразделения Назар Войтенков. Между тем Генштаб ВСУ отчитался о почти 50 российских штурмов, которые состоялись на соседних участках фронта.
Подразделения ВС РФ около недели не проявляют активности на отдельных отрезках фронта на Кураховском направлении. Ранее они пытались штурмовать бронетехникой и десантными подразделениями. Сейчас по два человека ползут в лесопосадку, прячась под маскировочной сеткой. О ситуации под Курахово пресс-офицер 33-й ОМБр Назар Войтенков рассказал в эфире телеканала "Киев 24".
Войтенков заявил, что ВС РФ около семи дней не штурмовали позиции его подразделения. В то же время военный напомнил, что это не означает, будто враг отказался от идеи оккупации Донбасса. Но пока на участке 33 бригады — относительное затишье.
"Россияне никогда не теряют веры в то, что они способны захватить больше городов Украины, ведь именно таковы империалистические идеи малого Карлика. Впрочем, чтобы сказать, что больше сил стало продвигаться в направлении города Курахово, в частности, в зоне ответственности нашей бригады, не могу пока подтвердить", — пояснил пресс-офицер 33 бригады ВСУ.
По словам Войтенкова, последние активности россиян на отрезке 33 бригады состоялись около недели назад. Именно тогда были попытки броситься вперед бронемашинами и десантом. Последние несколько дней такого не было, зато враг пытался пробираться вперед небольшими группами, которые проскальзывали в посадки и накапливались по 10 человек. Для продвижения россияне применяют хитрости, например, натягивают на прямоугольную пластинку маскировочные сетки, прячутся под этой конструкцией и ползут по полям. Однако операторы БПЛА обнаруживают такие хитрости и немедленно их прекращают, заверил боец.
"Это были оккупанты, мы их сбросами гранат накрыли, и собственно, на том их путь на земле закончился", — сказал он.
Бои на Донбассе и Курахово по состоянию на 9 сентября
В отчетах Генштаба ВСУ указывается, сколько штурмов ВС РФ провели на Кураховском направлении. Российских атак днем 7 сентября было 27, утром 8 сентября — 47, утром 9 сентября — 30. В такие же дни под Покровском — 28, 44, 39 соответственно. На карте аналитиков DeepState последние изменения на данном участке произошли южнее и севернее трассы Н-15 на Запорожье. Расстояние от края линии фронта до окрестностей Курахово — около 12 км.
Отметим, 6 сентября аналитики Института изучения войны отметили, что российское командование планирует давить на Кураховском направлении, чтобы выровнять фронт и продвинуться в сторону административных границ Донецкой области. Кроме того, ВС РФ заинтересованы в продвижении по трассе, которая соединяет Донецк и Запорожье.
9 сентября на DeepState сообщили, что россияне оккупировали село Водяное, расположенное под Курахово к северу от Угледара. Бои за населенный пункт продолжались около недели и в итоге враг продвинулся на 3 км, перерезав дорогу на Угледар.
Напоминаем, 9 сентября обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко объяснил, изменился ли темп продвижения ВС РФ под Покровском. Тем временем в ISW проанализировали позицию главы ЦРУ Уильяма Бернса, который говорил о Storm Shadow и ядерных угрозах РФ.