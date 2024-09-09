ВСУ приостановили РФ под Покровском: как это удалось и почему ситуация не улучшилась, — "Осман"

Юго-восточнее Селидово на Донбассе российские военные имеют продвижение. По словам украинского бойца Станислава Бунятова с позывным "Осман", недавно произошел случай окружения и взятия в плен украинских военных.

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Вооруженные силы Российской Федерации приостановились на Покровском направлении Донецкой области, однако об оперативной паузе речь не идет. Об этом сообщил украинский военнослужащий, командир отделения 24-й ОШБ "Айдар" Станислав Бунятов с позывным "Осман" в эксклюзивном комментарии Фокусу.

Ситуация на Покровском направлении

"Речи об оперативной паузе на Покровском направлении нет, если в направлении Селидово противник приостановился, то юго-восточнее ситуация лучше не становится, враг имеет уверенные продвижения, недавно был случай окружения наших бойцов и плена", — сказал Станислав Бунятов.

По его словам, в направлении Селидово россияне приостановились из-за того, что украинцы смогли "более-менее" наладить взаимодействие между подразделениями. В частности, в этом большая заслуга командиров уровня рота-батальон и просто активных военных, которые "ищут друг с другом связь".

"Осман" заметил, что трофейный танк, который был захвачен бойцами бригады "Кара-Даг", был эвакуирован благодаря чату в Signal, созданному бойцами для взаимодействия.

Командиры бригад, по мнению Бунятова, "более импотентны в управлении", ведь по иерархии видят карту боевых действий на "отдаленных", тогда как вся суть продвижений оккупантов заключается в применении малых групп в зонах ответственности рот-батальонов.

Новая ночная тактика ВС РФ

Утром 8 сентября Станислав Бунятов в своем Telegram-канале "Говорят Снайпер" рассказал о новой ночной тактике ведения боя врагом. Так, россияне группами по 2-3 человека перебегают полями в украинский тыл и занимают круговую оборону. Враг несет потери, однако 20% личного состава достигает цели.

После чего утром накопленная за ночь штурмовая группа начинает штурм позиций ВСУ в тылу, отвлекая на себя внимание. В это время по этой же схеме к ним подтягивают группы, состоящие из 5-6 человек, в результате формируя ударную группу, размером в роту.

Что происходит на Угледарском направлении

Станислав Бунятов отметил, что текущая работа оккупантов на Угледарском направлении была ожидаемой, однако украинцы не имеют достаточно сил и средств держать все фронты.

"Поэтому, чтобы как-то спасти ситуацию, вынуждены усиливать местные бригады "пожарными", враг этим пользуется, и довольно удачно", — добавил боец.

Напомним, ночью 9 сентября аналитики DeepState сообщили, что ВС РФ имеют успехи под Покровском и Угледаром Донецкой области. Так, противник продвинулся на расстояние от 500 метров до 1,3 километра.

7 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на Покровском направлении улучшилась ситуация, однако нужно дождаться стабилизации. Он подчеркнул, обсуждать ситуацию на этом участке фронта пока рано.