ЗСУ призупинили РФ під Покровськом: як це вдалося та чому ситуація не покращилася, — "Осман"
Південно-східніше від Селидового на Донбасі російські військові мають просування. За словами українського бійця Станіслава Бунятова з позивним "Осман", нещодавно стався випадок оточення та взяття в полон українських військових.
Збройні сили Російської Федерації призупинилися на Покровському напрямку Донецької області, проте про оперативну паузу не йдеться. Про це повідомив український військовослужбовець, командир відділення 24-ї ОШБ "Айдар" Станіслав Бунятов з позивним "Осман" в ексклюзивному коментарі Фокусу.
Ситуація на Покровському напрямку
"Мови про оперативну паузу на Покровському напрямку немає, якщо в напрямку Селидове противник призупинився, то південно-східніше ситуація кращою не стає, ворог має впевнені просування, нещодавно був випадок оточення наших бійців і полону", — сказав Станіслав Бунятов.
За його словами, в напрямку Селидового росіяни призупинилися через те, що українці змогли "більш-менш" налагодити взаємодію між підрозділами. Зокрема, в цьому велика заслуга командирів рівня рота-батальйон та просто активних військових, які "шукають один з одним звʼязок".
"Осман" зауважив, що трофейний танк, який був захоплений бійцями бригади "Кара-Даг", був евакуйований завдяки чату в Signal, створеному бійцями для взаємодії.
Командири бригад, на думку Бунятова, "більш імпотентні в керуванні", адже за ієрархією бачать карту бойових дій на "віддалених", тоді як вся суть просувань окупантів полягає в застосуванні малих груп у зонах відповідальності рот-батальйонів.
Нова нічна тактика ЗС РФ
Вранці 8 вересня Станіслав Бунятов у своєму Telegram-каналі "Говорять Снайпер" розповів про нову нічну тактику ведення бою ворогом. Так, росіяни групами по 2-3 особи перебігають полями в український тил та займають кругову оборону. Ворог зазнає втрат, проте 20% особового складу досягає цілі.
Після чого вранці накопичена за ніч штурмова група розпочинає штурм позицій ЗСУ в тилу, відволікаючи на себе увагу. В цей час по цій же схемі до них підтягують групи, що складаються з 5-6 людей, в результаті формуючи ударну групу, розміром у роту.
Що відбувається на Вугледарському напрямку
Станіслав Бунятов наголосив, що поточна робота окупантів на Вугледарському напрямку була очікуваною, проте українці не мають достатньо сил і засобів тримати всі фронти.
"Тому, щоб якось врятувати ситуацію, змушені підсилювати місцеві бригади "пожежними", ворог цим користується, і досить вдало", — додав боєць.
Нагадаємо, вночі 9 вересня аналітики DeepState повідомили, що ЗС РФ мають успіхи під Покровськом та Вугледаром Донецької області. Так, противник просунувся на відстань від 500 метрів до 1,3 кілометра.
7 вересня президент України Володимир Зеленський заявив, що на Покровському напрямку покращилася ситуація, проте потрібно дочекатися стабілізації. Він наголосив, обговорювати ситуацію на цій ділянці фронту поки що рано.