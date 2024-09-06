"До стабілізації далеко": у DeepState розповіли Фокусу про маневри ЗС РФ на Покровському напрямку

Армія Росії істотно просунулася в районі Лисівки та Українська. Під Вугледаром бойові дії стають гарячішими, але коли ЗС РФ перегрупуються, інтенсивність підвищиться в рази, упевнений співзасновник проєкту DeepState Роман Погорілий.

Related video

Попри заяву головнокомандувача української армії Олександра Сирського про зупинку російської армії на Покровському напрямку, ворог все ж просувається. Співзасновник проєкту DeepState Роман Погорілий розповів Фокусу про останні зміни під Покровськом.

Неприємна зміна на фронті станом на ранок 6 вересня відбулася в районі Лисівки та Українська. У районі зазначених населених пунктів зафіксовано суттєве просування російських військ. Невеликі зміни не на користь ЗСУ спостерігалися в районі Галицинівки.

"Порівняно з минулим тижнем ситуація стала кращою. Ми пам'ятаємо, що тоді ЗС РФ швидко захоплювали цілі населені пункти. Однак у ворога є невеликі просування, говорити про стабілізацію Покровського напрямку поки не доводиться. Усі маневри вказують на перегрупування резервів ЗС РФ", — пояснює експерт.

Просування російських сил фіксується по трасі "Вугледар-Водяне-Костянтинівка". Карта DeepState

Селидове — одна з головних перешкод на шляху окупантів, але в цьому місті вони все ж таки присутні. Додаткові сили стягуються до Мемрика, Галицинівки, Михайлівки та Курахівки.

"У районі Новогродівки також триває перегрупування, Невельське в критичному стані. Після завершення перегрупування інтенсивність бойових дій підвищиться в рази", — попереджає аналітик.

У районі Вугледара, за словами Романа Погорілого, спостерігається значне просування ворожих сил по трасі "Вугледар-Водяне-Костянтинівка". Головна мета росіян — обійти Вугледар з тилу. Становище на цьому напрямку критичне не тільки для 72-ї, а й для 79-ї бригади ЗСУ. Під Вугледаром події стають дедалі гарячішими, підсумував він.

Фокус раніше докладно описував переваги Курської військової операції. Створення санітарної зони на території РФ убезпечить Сумську область від обстрілів із мінометів, ствольної та реактивної артилерії.

Інститут вивчення війни раніше описував підготовчі операції росіян із захоплення Покровська. З цією метою ЗС РФ намагаються розширити Покровський виступ уздовж лінії "Селидове — Українськ — Гірник".