Не збережуть ініціативу: наступ РФ в Україні завершиться раніше запланованого, — аналітики

За словами американських OSINT-дослідників, російські війська не зможуть зберігати ініціативу постійно. А оперативний тиск через вторгнення України в Курську область, ймовірно, призведе до більш раннього завершення наступальних операцій на сході України.

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У пріоритеті для російського військового командування, як і раніше, залишається Покровський напрямок, посилені наступи в західній частині Донеччини, ймовірно, розглядаються як другорядні зусилля. Про це пише "Інститут вивчення війни" у зведенні від 5 вересня.

Мета російського військового командування, ймовірно, в тому, щоб ці другорядні зусилля, незалежно від їхньої успішності, заблокували українські сили в західній частині Донецької області та не допустили українських передислокацій для посилення оборони Покровська.

Російське військове командування продемонструвало виражене прагнення захистити свої зусилля на Покровському напрямку від операційного тиску, викликаного вторгненням України в Курську область. Ймовірно, решту оперативних резервів приберегли для зусиль із захоплення самого Покровська. Цей рівень пріоритетності, ймовірно, збережеться незалежно від успіху посилених російських наступів у західній частині Донецької області.

Російські війська стали намагатися розширити Покровський виступ уздовж лінії Селидове — Українськ — Гірник як підготовчий крок до майбутньої спроби захопити місто Покровськ. Будь-яка участь частин центрального угруповання військ у наступі на заході Донецької області, ймовірно, стане додатковою умовою для захоплення Покровська.

Командування ЗС РФ намагається розтягнути українські сили за допомогою послідовного наступального тиску і, мабуть, ці масштабні спроби посилилися вздовж лінії в Донецькій області.

Проте російські війська не зможуть утримувати ініціативу по всьому східному фронту в Україні постійно, вважають аналітики.

"Численні наступальні операції в Донецькій області на додачу до оперативного тиску, що зберігається, через вторгнення України в Курську область, імовірно, призведуть до того, що наступальні операції завершаться раніше, ніж припускає російське військове командування", — відмічають аналітики.

Нагадаємо, що ЗСУ повернули позиції в Нью-Йорку і деблокували підрозділи, які перебували в оточенні російських військ.

Також повідомлялося, що російські війська розширюють оперативну ціль у районі Донецька.