"До cтабилизации далеко": в DeepState рассказали Фокусу о маневрах ВС РФ на Покровском направлении

Армия России существенно продвинулась в районе Лысовки и Украинска. Под Угледаром боевые действия становятся горячее, но когда ВС РФ перегруппируются, интенсивность повысится в разы, уверен cоучредитель проекта DeepState Роман Погорелый.

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Несмотря на заявление главнокомандующего украинской армией Александра Сырского об остановке российской армии на Покровском направлении, враг все же продвигается. Соучредитель проекта DeepState Роман Погорелый рассказал Фокусу о последних изменениях под Покровском.

Неприятное изменение на фронте по состоянию на утро 6 сентября произошло в районе Лысовки и Украинска. В районе указанных населенных пунктов зафиксировано существенное продвижение российских войск. Небольшие изменения не в пользу ВСУ наблюдались в районе Галициновки.

"В сравнении с прошлой неделей ситуация стала лучше. Мы помним, что тогда ВС РФ быстро захватывали целые населенные пункты. Однако у врага имеются небольшие продвижения, говорить о стабилизации Покровского направления пока не приходится. Все маневры указывают на перегруппировку резервов ВС РФ", — поясняет эксперт.

Продвижение российских сил фиксируется по трассе "Угледар-Водяное-Константиновка". Карта DeepState

Селидово — одно из главных препятствий на пути оккупантов, но в этом городе они все же присутствуют. Дополнительные силы стягиваются к Мемрику, Галициновке, Михайловке и Кураховке.

"В районе Новогродовки также идет перегруппировка, Невельское в критическом состоянии. После завершения перегруппировки интенсивность боевых действий повысится в разы", — предупреждает аналитик.

В районе Угледара, по словам Романа Погорелого, наблюдается значительное продвижение вражеских сил по трассе "Угледар-Водяное-Константиновка". Главная цель россиян — обойти Угледар с тыла. Положение на данном направлении критическое не только для 72-й, но и для 79-й бригады ВСУ. Под Угледаром события становятся все горячее, подытожил он.

Фокус ранее подробно описывал преимущества Курской военной операции. Создание санитарной зоны на территории РФ обезопасит Сумскую область от обстрелов из минометов, ствольной и реактивной артиллерии.

Институт изучения войны ранее описывал подготовительные операции россиян по захвату Покровска. С этой целью ВС РФ пытаются расширить Покровский выступ вдоль линии "Селидово – Украинск – Горняк".