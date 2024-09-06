Продолжение следует: какие 6 задач выполнила Курская операция и как разрушила планы Кремля, — эксперты

Курская операция ВСУ продолжается уже месяц. По словам президента Владимира Зеленского, украинские воины будут держать под контролем вражеские земли столько, сколько потребуется для "плана победы". Фокус выяснил, какой угрозы позволил избежать прорыв через границу РФ и пришлось ли для этого жертвовать ресурсами, нужными на Покровском направлении.

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Вооруженные силы Украины 6 августа совершили прорыв на территорию Курской области РФ. По данным DeepState, по состоянию на 5 сентября они удерживали площадь в 896,16 квадратного километра, в том числе город Суджа.

Курская область на карте боевых действий Фото: Deep State

Президент Владимир Зеленский заявлял, что войска будут держать под контролем вражеские земли столько, сколько потребуется для "плана победы". Он заверил, что "присоединять" территории не планируется.

Также в интервью NBS News украинский лидер рассказал, что Курская операция была "строго охраняемой тайной". О планах по прорыву ВСУ не знали не только в Вашингтоне, но и украинские спецслужбы. Зеленский отметил, что максимально сузил круг тех, кто знал о планах, и это было одной из причин успеха.

Главная задача Курской операции — "буфер"?

Эксперты и аналитики делились предположениями о цели Курской операции ВСУ. В частности, в СМИ со ссылкой на американских чиновников отмечали, что боевые действия на территории РФ призваны заставить отвести оккупантов из Донецкой области, разрушить нарратив о поражении Украины и улучшить переговорную позицию Киева.

18 августа сам Зеленский заявил, что военные планируют создать в Курской области "буферную зону". Он также подчеркнул, что все, что наносит вред России и ее армии, приближает справедливый мир и не помогает не допускать расширения войны. 5 сентября президент уточнил, что операция была "очень серьезным вызовом", но Кремль не отказался от планов относительно собственного "буфера" и совершил прорыв в Харьковской области, надеясь захватить Харьков.

Военный эксперт Дмитрий Снегирев рассказал Фокусу, что Главное управление разведки (ГУР) получило данные о формировании тактической группировки "Суджа". РФ планировала вторжение на территорию Сумской области и повторение Харьковского сценария. Опасность плана заключалась в том, что Сумы расположены в 30 километрах от границы.

Эксперт пояснил, что на основании разведданных было принято решение провести Курскую операцию. Войска перебросили под легендой подготовки к защите от российского наступления, на самом деле они должны были осуществить прорыв. Это позволило исключить расширение линии фронта на Сумщине, перенеся боевые действия на территорию РФ.

ВСУ в городе Суджа в Курской области РФ Фото: AP

По словам Снегирева, Курская операция была ударом на опережение, благодаря которому ВС РФ не удалось повторить успех по сценарию наступления на Харьковщине. Линия фронта увеличилась бы в любом случае, но бои могли идти под Сумами.

"Зато мы имеем под Курском постоянные темпы продвижения Сил обороны Украины. И соответственно тактически-оперативный успех наших защитников, а не наоборот", — подчеркнул он.

Результаты прорыва: как "буфер" защитил Сумскую область?

Эксперт отметил, что создание санитарной зоны делает невозможным обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии. Враг атакует Сумскую область другими средствами, в частности КАБами и ФАБами, но созданный ВСУ "буфер" эффективен.

В целом, по оценке Снегирева, Курская операция выполнила шесть задач:

ликвидация угрозы вторжения;

создание санитарной зоны;

пополнение обменного фонда;

перенос боевых действий на территорию России;

усиление позиции Украины на международной арене;

деморализация местного населения.

Относительно последнего пункта он отметил, что российские бойцы — по своей психологии завоеватели и мародеры, поэтому не стоит ожидать, что перенос боев на территорию РФ смотивирует россиян записываться добровольцами на войну. Все как раз наоборот — действия в Курской области их пугают.

Однако главный результат прорыва в Курскую область заключается в том, что 4-6 бригад ВСУ численностью до 20 тысяч личного состава заблокировали 60 тысяч бойцов ВС РФ. Оккупанты были вынуждены создать оперативно-тактические группировки "Брянск" и "Белгород" численностью по 20-30 тысяч оккупантов.

"То есть суммарно благодаря этой операции заблокировано оперативных резервов оккупантов от 80 до 100 тысяч", — подчеркнул эксперт.

ВСУ воюют под Курском, когда под угрозой Покровск?

Наступление украинских войск в Курской области разворачивается на фоне тяжелых боев на другом направлении — Покровском. В The New York Times передавали, что по оценке западных официальных лиц и военных экспертов, продвижение на Донбассе оказалось важнее для Кремля собственных территорий. Несмотря на неожиданное нападение ВСУ враг сосредоточен на захвате Покровска.

В СМИ со ссылкой на анонимные источники передавали, что президент РФ Владимир Путин приказал вытеснить украинских бойцов из Курской области до 1 октября. При этом командованию ВС РФ запретили перебрасывать туда подразделения с двух направлений — Торецкого и Покровского.

Майор ВСУ и заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин 1 сентября предупредил, что потеря Покровска приведет к "чрезвычайно серьезным последствиям" для Украины. По его словам, врагу станут доступны три сценария: наступление на Константиновку, Дружковку и Краматорск в Донецкой области; продвижение на юг для окружения Сил обороны; наступление на Днепропетровскую область.

Снегирев отметил, что Курская операция позволила ВСУ перехватить оперативную инициативу. Украине пришлось бы в любом случае перебрасывать свои резервы, но на Сумское направление. Кроме того, в наступлении в Курской области привлечены штурмовые подразделения.

ВСУ в селе Гончаровка в Курской области РФ Фото: Telegram

"Штурмовика сажать в окопы на Покровском направлении — это все равно, что микроскопом колоть орехи. Его задача — штурмовать позиции, а не оборонять. Это узкая специализация, подготовка такого специалиста требует много времени", — пояснил эксперт.

Он добавил, что использовать штурмовиков для обороны на Покровском направлении было бы "самоубийством".

Напомним, в Десантно-штурмовых войсках ВСУ показали, как "демилитаризовали" четыре российских экипажа БПЛА в Курской области. Бойцы ВС РФ обустроили себе позицию на крыше многоэтажки, но по тайнику нанесли удар из артиллерии.

Украинский военнослужащий с позывным "Мучной" проинформировал, что ВС РФ несколько изменили тактику на Покровском направлении и попытались зайти с тыла. По его словам, вражеские бойцы "давят очень жестко мясом" и "заходят, как крысы".