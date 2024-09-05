"Они не остановятся": Зеленский назвал причину проведения операции в Курской области

По словам президента, у Киева были данные от разведки о том, что Москва намерена создать так называемую буферную зону в украинских пограничных регионах. Сначала оккупанты пытались провернуть этот план на Харьковщине, а дальше планировали переместиться на север.

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Украина ожидала дальнобойное оружие от международных партнеров, однако оно в результате было лишь в малой комплектации. В результате нехватка и привела к тому, что началась операция ВСУ в Курской области. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью NBC News.

По его словам, нехватка вооружения вынуждает каждую секунду думать о том, какая альтернатива у Украины. Это и привело к началу наступления в российском регионе, и эта операция, считает президент, является успешной.

"У нас не хватало этих средств, не очень много дальнобойных ракет и снарядов. Было понимание от наших разведок, что Россия планирует делать эту буферную зону. Открыто Путин и его окружение заявляли, что они хотят построить вдоль нашей границы буферную зону, вглубь нашего государства. Мы поняли, что они не остановятся, ведь совершили прорыв на Харьковщине. Слава богу, мы там смогли их остановить и не дали им оккупировать Харьков", — заявил Владимир Зеленский.

Украина также получала сигналы о том, что россияне могут начать подобные действия на севере — в Сумской и Черниговской областях, поэтому Киев столкнулся с серьезными вызовами, как рассказал президент. От своих планов Кремль не был намерен отказываться, отсюда и появилась идея о прорыве границы.

"Для нас это был бы очень серьезный вызов. Они не отказались от этих планов. И тогда мы поняли, что нам нужно провести соответствующую операцию. Чтобы буферную зону делали не они у нас, а мы", — подытожил Владимир Зеленский.

Напомним, 3 сентября сообщалось, что Владимир Зеленский рассказал о планах на Курскую область. Украинское командование не будет обнародовать детали будущих планов по наступлению в Курской области, заявил президент Владимир Зеленский. Провальное наступление в 2023 году произошло именно потому, что его слишком сильно "рекламировали" и не было секретности.

Также глава государства рассказал, сколько военных перебросила РФ в Курскую область. По словам Владимира Зеленского, количество личного состава ВС РФ на Покровском направлении не подверглось значительному сокращению.