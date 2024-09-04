"Превентивный удар": Зеленский рассказал, сколько военных перебросила РФ в Курскую область

По словам президента Украины, количество личного состава ВС РФ на Покровском направлении не подверглось значительному сокращению.

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Россия перебросила из Украины в Курскую область 60 тысяч военнослужащих. Об этом в интервью NBC News заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По словам президента Украины, одной из целей прорыва в Курскую область было заставить Москву отвести свои войска из-за 600-мильной линии фронта в Украине, в частности на востоке.

Зеленский сказал журналистам, что Россия перебросила 60 000 военнослужащих в Курск из Украины.

В то же время глава государства уточнил, что количество личного состава ВС РФ на Покровском направлении не подверглось значительному сокращению.

Президент Украины также подчеркнул, что не может говорить, планирует ли Украина попытаться захватить больше российской территории, но подчеркнул, что украинцам не нужна российская земля.

"Нам не нужна их земля. Мы не хотим приносить туда наш украинский образ жизни", — отметил Зеленский.

Он также пояснил, что прорыв ВСУ в Курской области — это "превентивный удар", чтобы не дать россиянам создать буферную зону вдоль украинской границы.

Напомним, 3 сентября Владимир Зеленский рассказал о планах Украины на Курскую область.

1 сентября аналитики ISW в своем отчете отметили, что российские войска перебросили несколько подразделений с Покровского направления в Курскую область.