"Дойдем до Москвы": боец "Сторм" рассказал о первом прорыве в Курской области, — BBC
Украинские военные готовы продолжать движение вглубь Курской области, написали журналисты. Командир из 22 механизированной бригады объяснил, что волнуется за бойцов, которые участвуют в прорыве.
22 механизированная бригада ВСУ участвовала в первом прорыве в Курскую область. При этом российские солдаты, которых они встречали в боях, при встрече с украинскими военными вели себя по-разному. Кто-то добровольно складывал оружие, кто-то — нет. О некоторых деталях боев на Курщине и о дальнейших планах Генштаба командир с позывным "Сторм" рассказал BBC.
Журналисты посетили тренировочный лагерь ВСУ в Черниговской области, в котором мобилизованные украинцы проходили военную подготовку. При этом им удалось пообщаться с командиром из 22 механизированной бригады: имени не назвали, указали только позывной — "Сторм". "Сторм" — украинец с пятью детьми и пятью высшими образованиями, говорится в статье. Он рассказал об участии бригады в первых боях во время прорыва в Курской области. По его словам, бойцы 22 бригады были передовым отрядом. После того как они получили приказ двигаться вперед, они прошли вглубь чужой территории и были столкновения с подразделениями ВС РФ. Когда россияне сопротивлялись украинским бойцам, то их обезвреживали, пояснил "Сторм". Если же сопротивления не было, то врагов брали в плен.
"Я переживал за себя, за свою группу, за своих бойцов, за всех", — услышали журналисты.
"Сторм" не открыл медийщикам каких-то деталей дальнейших планов командования по Курщине. Военный заверил, что бойцы настроены воевать дальше и готовы идти вглубь российской территории и добраться до столицы. Он вспомнил об ощущениях, когда оказался на территории РФ: чувствовал себя чужаком, "не у себя дома", также было чувство страха за побратимов.
"Если нам скажут двигаться вперед, мы будем двигаться вперед. Если скажут отступить, мы отступим. Если будет приказ, мы можем дойти до Москвы", — заявил командир из 22 механизированной бригады ВСУ.
Прорыв в Курской области по состоянию на 2 сентября
Отметим, наступление ВСУ в Курской области началось 6 августа и продолжается почти месяц. Согласно одному из последних отчетов главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, Украина контролирует 1250 кв. км российской территории и 95 населенных пунктов. На карте DeepState видим, что местность, где происходит боем, тянется по обе стороны от города Суджа. Также есть плацдарм площадью 11,35 кв. км возле села Теткино.
Аналитики Института изучения войны (ISW) в отчете от 29 августа сообщили, что ВСУ замедлили продвижение в Курской области. Они отметили, что причиной этого может быть попытка закрепиться на подконтрольной территории. Кроме того, была попытка нового прорыва на территорию РФ, на этот раз — в Белгородской области возле села Журавлевка.
Напоминаем, 29 августа ЦРУ предупредило о новых планах президента РФ Владимира Путина по прорыву Украины в Курской области. Кроме того, глава МИД РФ Сергей Лавров еще раз вспомнил о Курске и об условиях, при которых россияне допустят мысль о мирных переговорах с украинцами.