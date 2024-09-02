"Дойдем до Москвы": боец "Сторм" рассказал о первом прорыве в Курской области, — BBC

Украинские военные готовы продолжать движение вглубь Курской области, написали журналисты. Командир из 22 механизированной бригады объяснил, что волнуется за бойцов, которые участвуют в прорыве.

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22 механизированная бригада ВСУ участвовала в первом прорыве в Курскую область. При этом российские солдаты, которых они встречали в боях, при встрече с украинскими военными вели себя по-разному. Кто-то добровольно складывал оружие, кто-то — нет. О некоторых деталях боев на Курщине и о дальнейших планах Генштаба командир с позывным "Сторм" рассказал BBC.

Журналисты посетили тренировочный лагерь ВСУ в Черниговской области, в котором мобилизованные украинцы проходили военную подготовку. При этом им удалось пообщаться с командиром из 22 механизированной бригады: имени не назвали, указали только позывной — "Сторм". "Сторм" — украинец с пятью детьми и пятью высшими образованиями, говорится в статье. Он рассказал об участии бригады в первых боях во время прорыва в Курской области. По его словам, бойцы 22 бригады были передовым отрядом. После того как они получили приказ двигаться вперед, они прошли вглубь чужой территории и были столкновения с подразделениями ВС РФ. Когда россияне сопротивлялись украинским бойцам, то их обезвреживали, пояснил "Сторм". Если же сопротивления не было, то врагов брали в плен.

"Я переживал за себя, за свою группу, за своих бойцов, за всех", — услышали журналисты.

"Сторм" не открыл медийщикам каких-то деталей дальнейших планов командования по Курщине. Военный заверил, что бойцы настроены воевать дальше и готовы идти вглубь российской территории и добраться до столицы. Он вспомнил об ощущениях, когда оказался на территории РФ: чувствовал себя чужаком, "не у себя дома", также было чувство страха за побратимов.

"Если нам скажут двигаться вперед, мы будем двигаться вперед. Если скажут отступить, мы отступим. Если будет приказ, мы можем дойти до Москвы", — заявил командир из 22 механизированной бригады ВСУ.

Прорыв в Курской области по состоянию на 2 сентября

Отметим, наступление ВСУ в Курской области началось 6 августа и продолжается почти месяц. Согласно одному из последних отчетов главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, Украина контролирует 1250 кв. км российской территории и 95 населенных пунктов. На карте DeepState видим, что местность, где происходит боем, тянется по обе стороны от города Суджа. Также есть плацдарм площадью 11,35 кв. км возле села Теткино.

Прорыв в Курской области — ситуация по состоянию на 2 сентября DeepState Фото: DeepState

Аналитики Института изучения войны (ISW) в отчете от 29 августа сообщили, что ВСУ замедлили продвижение в Курской области. Они отметили, что причиной этого может быть попытка закрепиться на подконтрольной территории. Кроме того, была попытка нового прорыва на территорию РФ, на этот раз — в Белгородской области возле села Журавлевка.

Напоминаем, 29 августа ЦРУ предупредило о новых планах президента РФ Владимира Путина по прорыву Украины в Курской области. Кроме того, глава МИД РФ Сергей Лавров еще раз вспомнил о Курске и об условиях, при которых россияне допустят мысль о мирных переговорах с украинцами.