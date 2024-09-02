Кремль продолжает давить на Запад, пытаясь добиться уступок территорий Украины, — ISW

Российские чиновники регулярно перекладывают ответственность за переговоры по завершении войны в Украине на Запад. Такой вывод аналитики сделали и по недавним заявлениям главы МИД РФ Серея Лаврова и пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова.

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Чиновники РФ продолжают открыто заявлять, что Кремль по-прежнему не заинтересован в переговорах Украины и России в 2024 году по мирному урегулированию и улучшению отношений с Западом. Об этом пишет "Институт изучения войны" в сводке от 1 сентября.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков 1 сентября заявил, что нет никаких перспектив для улучшения отношений между США и РФ, и предположил, что Вашингтон придерживается открытой враждебной позиции по отношению к РФ, все больше вовлекаясь в войну в Украине.

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В свою очередь, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил 31 августа, что Запад не заинтересован в переговорах с РФ или переговорах о войне в Украине. Российские чиновники регулярно перекладывают ответственность за переговоры на Запад, подталкивая к уступкам, в том числе в вопросах территориальной целостности и суверенитета Украины.

Ядерная риторика

Российские чиновники продолжают бряцать ядерным оружием, пытаясь побудить Запад к сокращению поддержки Украины. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил 1 сентября, что Россия изменит свою ядерную доктрину на основе недавних конфликтов, но также отметил, что точных дат нет. Рябков не уточнил, в чем могут заключаться предполагаемые изменения в доктрине, в ISW продолжают оценивать, что РФ по-прежнему вряд ли применит тактическое ядерное оружие в Украине или вступит в ядерную конфронтацию в другом регионе.

Напомним, что 91% россиян обеспокоен украинскими операциями на территории РФ из-за прорыва в Курской области.

Также сообщалось, что в ходе ночного обстрела Киева российские войска повредили Исламский культурный центр и мечеть.