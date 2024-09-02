Кремль продовжує тиснути на Захід, намагаючись домогтися поступок територій України, — ISW

Російські чиновники регулярно перекладають відповідальність за переговори щодо завершення війни в Україні на Захід. Такий висновок аналітики зробили за нещодавніми заявами голови МЗС РФ Сергія Лаврова та прессекретаря Кремля Дмитра Пєскова.

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Чиновники РФ продовжують відкрито заявляти, що Кремль, як і раніше, не зацікавлений у переговорах України й Росії у 2024 році щодо мирного врегулювання і поліпшення відносин із Заходом. Про це пише "Інститут вивчення війни" у зведенні від 1 вересня.

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков 1 вересня заявив, що немає жодних перспектив для поліпшення відносин між США і РФ, і припустив, що Вашингтон дотримується відкритої ворожої позиції щодо РФ, дедалі більше залучаючись до війни в Україні.

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Зі свого боку, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив 31 серпня, що Захід не зацікавлений у переговорах з РФ або переговорах про війну в Україні. Російські чиновники регулярно перекладають відповідальність за переговори на Захід, підштовхуючи до поступок, зокрема в питаннях територіальної цілісності та суверенітету України.

Ядерна риторика

Російські чиновники продовжують брязкати ядерною зброєю, намагаючись спонукати Захід до скорочення підтримки України. Заступник голови МЗС РФ Сергій Рябков заявив 1 вересня, що Росія змінить свою ядерну доктрину на основі недавніх конфліктів, але також зазначив, що точних дат немає. Рябков не уточнив, у чому можуть полягати передбачувані зміни в доктрині, в ISW продовжують оцінювати, що РФ, як і раніше, навряд чи застосує тактичну ядерну зброю в Україні або вступить у ядерну конфронтацію в іншому регіоні.

Нагадаємо, що 91% росіян стурбовані українськими операціями на території РФ через прорив у Курській області.

Також повідомлялося, що під час нічного обстрілу Києва російські війська пошкодили Ісламський культурний центр і мечеть.