ВСУ продвинулись к Дуровке Курской области: войска РФ отошли с позиций в Малой Локне, — ISW (карта)

Согласно предыдущим оценкам аналитиков, небольшой контингент российских войск пытался удержать позиции в пределах Малой Локни.

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Силы обороны Украины незначительно продвинулись в Курской области на фоне продолжающихся боев по всему украинскому выступу 4 сентября. Продвижение ВСУ на российской территории отмечает "Институт изучения войны" в сводке от 4 сентября.

Российские источники заявили, что ВСУ продвинулись в полях к юго-востоку от Дуровки (к востоку от Коренево) и вдоль дороги 38К-030 к юго-востоку от самого поселка городского типа. Российские провоенные блогеры также утверждают, что российские войска отошли с позиций в Малой Локне (к северо-западу от Суджи), что согласуется с предыдущими российскими заявлениями относительно того, что небольшой контингент российских войск пытался удержать позиции в пределах Малой Локни.

Украинские войска в Курской области

Украинские войска в Курской области

Источники РФ утверждали, что бои в остальном продолжались в направлениях Коренево и Суджи, особенно в районе Черкасского Поречного и Мартыновки. Также сообщается, что многочисленные подразделения ВС РФ продолжают действовать в Курской области.

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Операция ВСУ в Курской области: майор объяснил, почему наступление замедлилось

Напомним, что, по данным пресс-службы Сил специальных операций ВСУ, украинские военные ударили по логистике РФ и уничтожили технику в Курской области. В числе поврежденной техники — 5 понтонных автомобилей. При этом подразделения ССО задействовали беспилотники и артиллерию.

Ранее сообщалось, что командир батальона ударных беспилотников "Ахиллес" 92-й ОШБр Юрий Федоренко описал текущую российскую тактику на передовой. С его слов, на ряде участков фронта инициатива за Силами обороны, но давление противника не прекращается.