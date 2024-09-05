"Четко сработали": ВСУ ударили по логистике РФ, уничтожив технику в Курской области (видео)

Среди пораженной техники — 5 понтонных автомобилей. Для атак подразделения ССО использовали беспилотники и артиллерию.

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Украинские подразделения нанесли удары по вражеской логистике на территории самой РФ. Об этом 5 сентября сообщила пресс-служба Сил специальных операций ВСУ, опубликовав кадры с места событий.

Комплексные удары по логистике РФ происходят в Курской области. Украинские бойцы уничтожают вражеские колонны, в том числе и с понтонными автомобилями. В этом им помогают дроны и артиллерия.

"На очередном видео — пример того, как четко сработали воины Сил специальных операций при уничтожении вражеских целей. Каждое подразделение имело отдельную задачу: разведку с неба, корректировку FPV-дронов и наведение артиллерии", — отметила пресс-служба.

В результате работы подразделений ССО было уничтожено 7 единиц техники ВС РФ, среди них — 5 понтонных автомобилей.

В самом видео уточняется, что были обнаружены и поражены:

4 КрАЗ 255 (ППС-84) с понтоном;

1 КамАЗ 255 (кунг);

1 неидентифицированная единица техники.

Напомним, военнопленный срочник ВС РФ Сергей Заикин поделился впечатлением от украинского плена. Он рассказал, что относятся к нему нормально, и на следующий же день после приезда его "помыли, переодели, дали тапочки". Россиян кормят три раза в день, и жаловаться им "не на что".

В СМИ передали, что после прорыва ВСУ в Курскую область россияне стали еще больше бояться мобилизации. Если в первые дни полномасштабной войны из-за призыва волновались 28% граждан страны-агрессора, то на пике этот показатель достиг 59%.