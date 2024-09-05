"Чітко спрацювали": ЗСУ вдарили по логістиці РФ, знищивши техніку у Курській області (відео)

Серед ураженої техніки — 5 понтонних автомобілів. Для атак підрозділи ССО використали безпілотники та артилерію.

Related video

Українські підрозділи завдали ударів по ворожій логістиці на території самої РФ. Про це 5 вересня повідомила пресслужба Сил спеціальних операцій ЗСУ, опублікувавши кадри з місця подій.

Комплексні удари по логістиці РФ відбувають у Курській області. Українські бійці знищують ворожі колони, зокрема і з понтонними автомобілями. У цьому їм допомагають дрони та артилерія.

"На черговому відео — приклад того, як чітко спрацювали воїни Сил спеціальних операцій під час знищення ворожих цілей. Кожен підрозділ мав окрему задачу: розвідку з неба, корегування FPV-дронів та наведення артилерії", — зазначила пресслужба.

В результаті роботи підрозділів ССО було знищено 7 одиниць техніки ЗС РФ, серед них — 5 понтонних автомобілів.

У самому відео уточнено, що були виявлені та уражені:

4 КрАЗ 255 (ППС-84) з понтоном;

1 КамАЗ 255 (кунг);

1 неідентифікована одиниця техніки.

Нагадаємо, військовополонений строковик ЗС РФ Сергій Заїкін поділився враженням від українського полону. Він розповів, що ставляться до нього нормально, і наступного ж дня після приїзду його "помили, переодягли, дали капці". Росіян годують тричі на день, і скаржитися їм "нема на що".

У ЗМІ передали, що після прориву ЗСУ у Курську область росіяни стали ще більше боятись мобілізації. Якщо в перші дні повномасштабної війни через призов хвилювались 28% громадян країни-агресорки, то на піку цей показник сягнув 59%.