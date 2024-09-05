"Помили, переодягли, дали капці": строковик з Курська розповів про український полон (відео)

За словами російського полоненого, українські військовослужбовці одразу пояснили, як себе поводити, щоб не виникало проблем. З тими, хто не розуміє української, бійці ЗСУ розмовляли російською.

Related video

Українські військовослужбовці не знущались з полонених росіян, яких взяли у полон в Курській області РФ. Наразі росіянам нема на що скаржитись в українському полоні. Про це "Новини.LIVE" заявив строковик ЗС РФ Сергій Заїкін, який зараз перебуває в українському полоні.

"Ставлення нормальне. Коли сюди приїхали (в місце утримання в полоні, — ред.) наступного дня нас помили, переодягли, дали капці, щоб ми в берцях не ходили. Триразове харчування. В принципі, скаржитись нема на що", сказав Заїкін.

Він пояснив, що коли українські військові виявили їх на зайнятій ЗСУ території Курської області, то сказали їм скласти каски, автомати, бронежилети та здаватися в полон.

"Спочатку було трохи лячно, але більше була дезорієнтація, тому що не знав, що буде далі", — зазначив полонений.

За словами Заїкіна, бійці ЗСУ пояснили як поводитися, щоб не було ніяких проблем.

"Вони нормально з нами поводилися. Сказали не нервувати, не робити нічого підозрілого і не тікати – і все буде нормально. Ми дочекалися на машину, нас відвезли. І все", — розповів військовий РФ.

Хлопець пояснив, що не побачив жодних "нацистів", коли його разом з товаришами брали у полон.

При цьому Заїкін наголосив, що з тими з полонених, хто не розумів української, бійці ЗСУ спілкувалися російською.

Нагадаємо, 4 вересня президент України Володимир Зеленський повідомив, що Росія перекинула з України в Курську область 60 тисяч військовослужбовців.

3 вересня Володимир Зеленський розповів про плани України на Курську область.