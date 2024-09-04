Операція ЗСУ в Курській області: майор пояснив, чому наступ сповільнився

За словами Олексія Гетьмана, Київ провів успішну кампанію з дезінформації противника, яка допомогла секретно підготуватися до наступу і зайняти частину російського регіону. Після цього ворог почав старанніше стежити за своєю обороною.

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Операція ЗСУ в Курській області триває вже практично місяць і основне її завдання — ефект несподіванки, який приніс противнику колосальну кількість проблем. Деталями поділився військовий експерт, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман у коментарі "РБК-Україна".

За його словами, перед тим, як почати наступ, Київ провів кампанію з дезінформації, яка виявилася вкрай успішною. ЗС РФ думали, що війська на кордоні з Росією, яких із кожним днем ставало дедалі більше, потрібні Києву для самозахисту й оборони в разі просування ЗС РФ.

"Цей ефект несподіванки можна порівняти з вікном можливостей. Але воно може бути відкритим 2-3 тижні, далі для ворога вже цього ефекту немає. Тому він підтягує сили, перегруповується, робить усі необхідні дії, щоб не дати можливості просуватися далі нашим військам", — заявив Олексій Гетьман.

Окремо майор запасу ЗСУ додав, що Сили оборони найближчим часом не збираються виходити з території Росії. Київ там буде далі тримати війська та військову комендатуру.

"Зокрема щоб забезпечити всім необхідним місцеве цивільне російське населення. Чого росіяни ніколи не робили на наших територіях. Утім, ми маємо це робити, згідно з нормами міжнародного права", — продовжив Олексій Гетьман.

А от чи продовжиться просування ЗСУ далі вглиб Росії — поки що невідомо, все залежить від планів Генштабу. Майор запасу ЗСУ зазначив, що це може бути як подальший наступ у Курській області, так і в бік Москви.

Нагадаємо, 4 вересня повідомлялося, що Володимир Зеленський розповів, скільки військових перекинула РФ у Курську область. За словами президента України, кількість особового складу ЗС РФ на Покровському напрямку не зазнала значного скорочення.