Операция ВСУ в Курской области: майор объяснил, почему наступление замедлилось

По словам Алексея Гетьмана, Киев провел успешную кампанию по дезинформации противника, которая помогла секретно подготовиться к наступлению и занять часть российского региона. После этого враг начал усерднее следить за своей обороной.

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Операция ВСУ в Курской области продолжается уже практически месяц и основная ее задача — эффект неожиданности, который принес противнику колоссальное количество проблем. Деталями поделился военный эксперт, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман в комментарии "РБК-Украина".

По его словам, перед тем, как начать наступление, Киев провел кампанию по дезинформации, которая оказалась крайне успешной. ВС РФ думали, что войска на границе с Россией, которых с каждым днем становилось все больше, нужны Киеву для самозащиты и обороны в случае продвижения ВС РФ.

"Этот эффект неожиданности можно сравнить с окном возможностей. Но оно может быть открытым 2-3 недели, дальше для врага уже этого эффекта нет. Поэтому он подтягивает силы, перегруппировывается, делает все необходимые действия, чтобы не дать возможности продвигаться дальше нашим войскам", — заявил Алексей Гетьман.

Отдельно майор запаса ВСУ добавил, что Силы обороны в ближайшее время не собираются выходить из территории России. Киев там будет дальше держать войска и военную комендатуру.

"В частности чтобы обеспечить всем необходимым местное гражданское российское население. Чего россияне никогда не делали на наших территориях. Впрочем, мы должны это делать, согласно нормам международного права", — продолжил Алексей Гетьман.

А вот продолжится ли продвижение ВСУ дальше вглубь России — пока что неизвестно, все зависит от планов Генштаба. Майор запаса ВСУ отметил, что это может быть как дальнейшее наступление в Курской области, так и в сторону Москвы.

Напомним, 4 сентября сообщалось, что Владимир Зеленский рассказал, сколько военных перебросила РФ в Курскую область. По словам президента Украины, количество личного состава ВС РФ на Покровском направлении не подверглось значительному сокращению.