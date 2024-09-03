Зеленський про плани України на Курщину: будемо тримати, поки потрібно (відео)

Українське командування не буде оприлюднювати деталі майбутніх планів щодо наступу в Курській області, заявив президент Володимир Зеленський. Провальний наступ у 2023 році стався саме тому, що його надто сильно "рекламували" і не було секретності.

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Україна буде й надалі втримувати під контролем частину Курської області. Це триватиме доти, поки це буде потрібно для впливу на РФ і примушування її до мирних переговорів та завершення війни. Про плани щодо прориву на Курщину президент України Володимир Зеленський розповів у інтерв'ю телеканалу NBS News.

Зеленський пояснив, що Україна, з одного боку, не планує відривати частину російської території і "приєднувати" її до себе. З іншого боку, українські війська там і далі будуть вести бойові дії. Подібна тактика потрібна для втілення в життя "плану перемоги", заявив президент. Цей план незабаром побачать партнери у США та в інших раїнах Заходу. При цьому контроль над Курщиною триватиме доти, поки "нам це потрібно", пролунало під час інтерв'ю.

"Це є невіддільною частиною "плану перемоги" щодо припинення війни", — навели журналісти позицію Зеленського.

Під час інтерв'ю очільника України попросили відкрити інформацію про подальші плани, наприклад, на Курщині. У відповідь він заявив, що зберігатиме ці плани в таємниці. Як аргумент на користь секретності політик нагадав минулорічний літній наступ ЗСУ. На його думку, він провалився через те, що надто "рекламувався" і тому росіяни встигли до нього підготуватись.

"Я не скажу, вибачте, я не можу про це говорити. Я думаю, що успіх дуже близький до несподіванки", — заявив президент.

Прорив в Курській області станом на 3 вересня

Прорив Україну в Курській область РФ почався 6 серпня і триває вже майже місяць. У останньому публічному звіті головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського вказано, що Сили оборони контролюють понаді 1 200 кв. км російської території, а боями охоплено 100 населених пунктів. На карті бойових дій проєкту DeepState вказано, що під повним контролем перебуває близько 896 кв. км (а також ще 11 кв. км біля Тьоткиного), а ще на 331 кв. км відбуваються бої.

Прорив в Курській області - карта бойових дій DeepState Фото: DeepState

Тим часом західніше російського міста Суджі українці підірвали три мости через річку Сейм. За попередніми оцінками військових аналітиків, в оточення можуть потрапити близько 3 тис. військових ЗС РФ.

Зазначимо, 2 вересня Сирський відзвітував Зеленському про рішення російського командування перекинути частину резервів зі сходу України на Курщину. Також командувач уточнив, яку кількість полонених вдалось захопити: близько 600 осіб, заявив він у звіті. Водночас з'явилась чергова заява президента РФ Володимира Путіна, який не планує припиняти війну і готує економіку до бойових дій, які триватимуть до 2030 року.

Нагадуємо, командир 28 механізованої бригади ЗСУ розповів, якими були перші години прориву в Курську область. Тим часом аналітики американського видання Foreign Affairs пояснили, якими можуть бути стратегії перемоги України і чому США їх поки що сприймає.