Рівень страху досяг максимуму: як Курська операція ЗСУ вплинула на росіян

За словами журналістів, частка тих, хто не виключає нової хвилі мобілізації, майже зрівнялася з тими росіянами, які не мають таких побоювань, а це 48%.

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Після початку операції ЗСУ в Курській області РФ страх росіян перед новою мобілізацією сильно виріс. Про це пише видання The Moscow Times із посиланням на дані "Левада-Центру".

Зазначається, що Курська операція триває вже понад 4 тижні. При цьому російські генерали наголошували, що нової мобілізації не буде. Попри це, страх росіян посилюється.

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Так, згідно з даними "Левада-Центру", у серпні 46% росіян побоювалися того, що влада знову може оголосити масовий призов на війну проти України.

Повідомляється, що частка тих, хто не виключає нової хвилі мобілізації, майже зрівнялася з тими росіянами, які не мають таких побоювань, а це 48%.

"Для порівняння: ще в лютому других було практично вдвічі більше, ніж перших — побоювалися нової мобілізації 34% респондентів, а не очікували її 59%", — зазначили журналісти.

У матеріалі йдеться, що рівень "мобілізаційного страху" серед росіян досяг максимуму з вересня 2023 року. Так, у той період повторення масового призову на війну боялися 59% росіян. Хоча в перші дні повномасштабної війни більшість із них були впевнені, що Кремль обійдеться регулярними військами, а мобілізації боялися тільки 28% респондентів.

Нагадаємо, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман пояснив, чому наступ у Курській області сповільнився. За його словами, Київ провів успішну кампанію з дезінформації противника, яка допомогла секретно підготуватися до наступу і зайняти частину російського регіону. Після цього ворог почав старанніше стежити за своєю обороною.

Також військовий оглядач Олександр Коваленко заявив, що росіяни знищуватимуть Курську область. При цьому українські війська закріплюються в Курській області та продовжують брати полонених для обмінного фонду.