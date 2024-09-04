Уровень страха достиг максимума: как Курская операция ВСУ повлияла на россиян

По словам журналистов, доля тех, кто не исключает новой волны мобилизации, почти сравнялась с теми россиянами, которые не имеют таких опасений, а это 48%.

Related video

После начала операции ВСУ в Курской области РФ страх россиян перед новой мобилизацией сильно вырос. Об этом пишет издание The Moscow Times со ссылкой на данный "Левада-Центра".

Отмечается, что Курская операция продолжается уже более 4 недель. При этом российские генералы отмечали, что новой мобилизации не будет. Несмотря на это, страх россиян усиливается.

Важно

"Превентивный удар": Зеленский рассказал, сколько военных перебросила РФ в Курскую область

Так, согласно данным "Левада-Центра", в августе 46% россиян опасались того, что власти снова могут объявить массовый призыв на войну против Украины.

Сообщается, что доля тех, кто не исключает новой волны мобилизации, почти сравнялась с теми россиянами, которые не имеют таких опасений, а это 48%.

"Для сравнения: еще в феврале вторых было практически вдвое больше, чем первых — опасались новой мобилизации 34% респондентов, а не ожидали ее 59%", — отметили журналисты.

В материале говорится, что уровень "мобилизационного страха" среди россиян достиг максимума с сентября 2023 года. Так, в тот период повторения массового призыва на войну боялись 59% россиян. Хотя в первые дни полномасштабной войны большинство из них были уверенны, что Кремль обойдется регулярными войсками, а мобилизации боялись только 28% респондентов.

Напомним, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман объяснил, почему наступление в Курской области замедлилось. По его словам, Киев провел успешную кампанию по дезинформации противника, которая помогла секретно подготовиться к наступлению и занять часть российского региона. После этого враг начал усерднее следить за своей обороной.

Также военный обозреватель Александр Коваленко заявил, что россияне будут уничтожать Курскую область. При этом украинские войска закрепляются в Курской области и продолжают брать пленных для обменного фонда.