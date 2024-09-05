Не считают украинцев за людей: в ВСУ озвучили актуальную тактику ВС РФ на передовой

По словам командира батальона 92-й ОШБр Юрия Федоренко, сегодня на некоторых участках фронта инициатива остается на стороне Сил обороны, но давление со стороны противника продолжается. Избавить украинцев от террора россиян может лишь политическая воля Запада.

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Российские оккупанты не прекращают давление на позиции украинских защитников на фронте, используя различные тактики для атак. О некоторых из них рассказал командир батальона ударных беспилотников "АХИЛЛЕС" 92-й ОШБр Юрий Федоренко в эфире телемарафона.

По его словам, ВС РФ пытаются проводить штурмы и привлекают к ним весь имеющийся по состоянию на сегодня потенциал. В то же время, в зоне ответственности 92-й ОШБр успехов не фиксируется у оккупантов.

"По моему убеждению, инициатива на отрезках, где мы находимся, остается на стороне Сил обороны Украины в полной мере", — заявил Юрий Федоренко.

Отдельно командир батальона ударных беспилотников "АХИЛЛЕС" 92 ОШБр добавил, что тактика россиян с террором мирного населения никогда не менялась и противник ее использовал всегда. Соответственно, нет никаких предпосылок для того, чтобы что-то поменялось.

Изменить все могут лишь западные партнеры, а также их политическая воля, ведь они обладают специальными для этого инструментами.

"Противник пытается запугивать и откровенно говорит о том, что не считает украинцев за людей. Мы в очередной раз обращаемся с призывом к международным партнерам — предоставить дополнительные средства ПВО Украине и вооружение и разрешения на удары вглубь РФ. Со злом нужно бороться на его территории", — подытожил Юрий Федоренко.

Напомним, 4 сентября сообщалось, что РФ применяет тактику массированных ракетных атак, чтобы увеличить процент попаданий. По словам военного обозревателя Дениса Поповича, ограниченные возможности украинской системы ПВО не позволяют сбивать всю баллистику в тех случаях, если оккупанты запускают большое количество скоростных ракет одновременно.