РФ применяет тактику массированных ракетных атак, чтобы увеличить процент попаданий, — эксперт (видео)

По словам военного обозревателя Дениса Поповича, ограниченные возможности украинской системы ПВО не позволяют сбивать всю баллистику в тех случаях, если оккупанты запускают большое количество скоростных ракет одновременно.

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Российские оккупанты будут продолжать применять для атак по Украине скоростные ракеты, поскольку Москва накопила достаточное количество баллистики. Об этом "24 каналу" заявил военный обозреватель Денис Попович.

"Враг будет продолжать широко использовать баллистические ракеты, которые он, очевидно, накопил. Понимая, что у нас ограниченные возможности по их сбиванию, противник рассчитывает, что больше ракет будут поражать цели, которые он для себя выбрал во Львове, Полтаве, Киеве", — сказал Попович.

Он пояснил, что таким образом россияне хотят повысить процент попаданий по целям, ведь если атака будет насчитывать большое количество запущенных ракет, то ограниченные возможности украинской ПВО не позволят сбивать их все.

Военный обозреватель также напомнил, что 4 сентября по центральной части Львова ударили двумя "Кинжалами", которые являются "очень сложной целью" для сбивания. По словам эксперта, эти ракеты можно нейтрализовать исключительно с помощью специализированных ракетных комплексов типа Patriot или SAMP/T, а обычные советские зенитно-ракетные комплексы, которые до полномасштабного вторжения были на вооружении у Воздушных сил ВСУ, не способны этого делать.

Напомним, 4 утром сентября Россия атаковала "Шахедами" и ракетами Львов, в результате чего погибли семь человек.

В российском Минобороны утверждают, что якобы атаковали во Львове предприятия оборонно-промышленного комплекса, где "производили и ремонтировали электронные компоненты авиационной техники и ракетного вооружения".