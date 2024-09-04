РФ застосовує тактику масованих ракетних атак, щоби збільшити відсоток влучань, — експерт (відео)

За словами військового оглядача Дениса Поповича, обмежені можливості української системи ППО не дозволяють збивати усю балістику у тих випадках, якщо окупанти запускають велику кількість швидкісних ракет одночасно.

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Російські окупанти будуть продовжувати застосовувати для атак по Україні швидкісні ракети, оскільки Москва накопичила достатню кількість балістики. Про це "24 каналу" заявив військовий оглядач Денис Попович.

"Ворог продовжуватиме широко використовувати балістичні ракети, які він, очевидно, накопичив. Розуміючи, що у нас обмежені можливості щодо їхнього збиття, противник розраховує, що більше ракет будуть уражати цілі, які він для себе обрав у Львові, Полтаві, Києві", — сказав Попович.

Він пояснив, що так росіяни хочуть підвищити відсоток влучань по цілях, адже якщо атака налічуватиме велику кількість запущених ракет, то обмежені можливості української ППО не дозволять збивати їх усі.

Військовий оглядач також нагадав, що 4 вересня по центральній частині Львова вдарили двома "Кинджалами", які є "дуже складною ціллю" для збиття. За словами експерта, ці ракети можна нейтралізувати виключно за допомогою спеціалізованих ракетних комплексів типу Patriot чи SAMP/T, а звичайні радянські зенітно-ракетні комплекси, які до повномасштабного вторгнення були на озброєнні в Повітряних сил ЗСУ, не здатні цього робити.

Нагадаємо, 4 вранці вересня Росія атакувала "Шахедами" та ракетами Львів, внаслідок чого загинули семеро людей.

У російському Міноборони стверджують, що нібито атакували у Львові підприємства оборонно-промислового комплексу, де "виготовляли та ремонтували електронні компоненти авіаційної техніки й ракетного озброєння".