Не вважають українців за людей: у ЗСУ озвучили актуальну тактику ЗС РФ на передовій

За словами командира батальйону 92-ї ОШБр Юрія Федоренка, сьогодні на деяких ділянках фронту ініціатива залишається на боці Сил оборони, але тиск з боку супротивника триває. Позбавити українців від терору росіян може лише політична воля Заходу.

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Російські окупанти не припиняють тиск на позиції українських захисників на фронті, використовуючи різні тактики для атак. Про деякі з них розповів командир батальйону ударних безпілотників "АХІЛЛЕС" 92-ї ОШБр Юрій Федоренко в ефірі телемарафону.

За його словами, ЗС РФ намагаються проводити штурми і залучають до них весь наявний станом на сьогодні потенціал. Водночас у зоні відповідальності 92-ї ОШБр успіхів не фіксується в окупантів.

"На моє переконання, ініціатива на відрізках, де ми перебуваємо, залишається на боці Сил оборони України повною мірою", — заявив Юрій Федоренко.

Окремо командир батальйону ударних безпілотників "АХІЛЛЕС" 92 ОШБр додав, що тактика росіян із терором мирного населення ніколи не змінювалася і противник її використовував завжди. Відповідно, немає жодних передумов для того, щоб щось змінилося.

Змінити все можуть лише західні партнери, а також їхня політична воля, адже вони володіють спеціальними для цього інструментами.

"Противник намагається залякувати і відверто говорить про те, що не вважає українців за людей. Ми вкотре звертаємося із закликом до міжнародних партнерів — надати додаткові засоби ППО Україні та озброєння і дозволи на удари вглиб РФ. Зі злом потрібно боротися на його території", — підсумував Юрій Федоренко.

Нагадаємо, 4 вересня повідомлялося, що РФ застосовує тактику масованих ракетних атак, щоб збільшити відсоток влучань. За словами військового оглядача Дениса Поповича, обмежені можливості української системи ППО не дають змоги збивати всю балістику в тих випадках, якщо окупанти запускають велику кількість швидкісних ракет одночасно.