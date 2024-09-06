Українські десантники в Курській області "вполювали" 4 екіпажі БпЛА росіян (відео)

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В Курской области, где сейчас идет операция ВСУ, российские воины потеряли 4 экипажа БпЛА. Их выследили и ликвидировали буковинские десантники. Об этом сообщили в пресс-службе ДШВ ВСУ.

"Буковинские десантники демилитаризовали четыре экипажа вражеских БпЛА. Десантники 82-й отдельной десантно-штурмовой Буковинской бригады ДШВ ВС Украины продолжают расширять вдоль украинской границы, на территории Курской области, демилитаризованную полосу", — говорится в сообщении.

ДШВ обнародовали видео, на котором видно, что россияне обустроили свою позицию на крыше многоэтажки. Экипажи БпЛА ВС РФ заметили украинские аэроразведчики, после чего по их тайнику нанесли удар.

"Точность украинской артиллерии не оставила никаких шансов врагу уцелеть", — говорится в сообщении.

Напомним, что на Угледарском направлении ВС РФ штурмуют позиции Сил обороны. Украинские защитники отражают накаты российской теники