Українські десантники в Курській області "вполювали" 4 екіпажі БпЛА росіян (відео)

Росіяни облаштували свою позицію на даху багатоповерхівки. Екіпажі БпЛА ЗС РФ помітили українські аеророзвідники, після чого по їхній схованці завдали удару.

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В Курській області, де зараз триває операція ЗСУ, російські вояки втратили 4 екіпажі БпЛА. Їх вистежили і ліквідували буковинські десантники. Про це повідомили у пресслужбі ДШВ ЗСУ.

"Буковинські десантники демілітаризували чотири екіпажі ворожих БпЛА. Десантники 82-ї окремої десантно-штурмової Буковинської бригади ДШВ ЗС України продовжують розширювати вздовж українського кордону, на території Курської області, демілітаризовану смугу", — йдеться в повідомленні.

ДШВ оприлюднили відео, на якому видно, що росіяни облаштували свою позицію на даху багатоповерхівки. Екіпажі БпЛА ЗС РФ помітили українські аеророзвідники, після чого по їхній схованці завдали удару.

"Точність української артилерії не залишила ніяких шансів ворогу вціліти", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що на Вугледарському напрямку ЗС РФ штурмують позиції Сил оборони. Українські захисники відбивають накати російської теніки