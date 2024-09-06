ЗС РФ зранку штурмують поблизу Вугледара: бійці ЗСУ відбивають накати ворожої техніки

По ворожій теніці влучно відпраювали українські артилеристи. Вцілілі окупанти на техніці відступили.

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На Вугледарському напрямку ЗС РФ із самого ранку 6 вересня штурмують позиції Сил оборони. Українські захисники відбивають накати російської теніки. Про це в своєму телеграм-каналі "Офіцер+" повідомив лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс".

"На Вугледарському напрямку з самого ранку накати п**арської техніки близько 5 одиниць на різних ділянках. Арта наша просто боженьки, в**бали декілька одиниць, решта поки відступили", — йдеться в повідомленні.

Також "Алекс" зазначив, що на Торецькому напрямку справи у Сил оборони України пішли на краще. Вони відбили доволі вагому частину Нью-Йорка та встановили вогневий контроль над рештою населеного пункту, яка перебувала під контролем у росіян.

"В самому Торецьку не все так круто, є позитивні моменти, але і не без проблем, проте набагато краще, ніж на початку серпня", — зазначив військовий.

В ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 6 вересня повідомлялося, що на Торецькому напрямку точилося 16 боїв, зокрема, в районах Торецька, Леонідівки та Неліпівки, а на Времівському напрямку російські загарбники здійснили 11 наступальних дій біля Водяного, Костянтинівки та Вугледара.

Нагадаємо, що 5 вересня повідомлялося, що на Покровському напрямку росіяни пробираються в тил до Сил оборони, тому що не можуть впоратися зі ЗСУ на териконах.