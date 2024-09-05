"Заходять, як щури": на Покровському напрямку росіяни пробираються в тил до Сил оборони

Окупанти перестали атакувати в лоб під Покровськом і їх вибили із займаних вулиць в Селидовому, повідомив боєць Сил оборони.

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Російські окупанти на Покровському напрямку дещо змінили тактику. Після невдалих атак в лоб вони вирішили спробувати зайти з тилу. Про це в своєму телеграм-каналі повідомив боєць Сил оборони з позивним "Мучной".

"В напрямку Новогродівки (Покровський напрямок) ворог намагається пробратися до нас у тил, концентруємо увагу у нашій зоні відповідальності, заходять, як щури, тому що не можуть впоратися з нами на териконах, поки тримаємо але давлять дуже жорстко м'ясом", — розповів він.

Український захисник також проінформував, що в районі Селидового російські окупанти отримали на горіхи і їх вибили із займаних ними раніше позицій.

"По Селидовому: п**ари отримали п**ди, як біля лікарні, так і у парку їх немає, місто повністю під контролем наших козаків, все інще на схід — це сіра зона, там відбуваються бої та накати ворога", — розповів він.

У ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 5 серпня проінформували, що на Покровському напрямку українські воїни відбили 52 штурми і атаки в районах Воздвиженки, Зеленого Поля, Новогродівки, Гродівки, Селидового, Миколаївки та Миролюбівки, де російські окупанти за підтримки авіації, намагалися витіснити українські підрозділи із займаних рубежів.

Нагадаємо, що ЗС РФ на Покровському напрямку зупинили просування у бік Покровська, але посилюють свої фланги для того, щоб не допустити прориву цієї ділянки фронту в межах вже контрнаступальних дій ЗСУ.