"Треба протриматися": полковник назвав "необхідні" строки для ЗСУ на Покровському напрямку

ЗС РФ на Покровському напрямку, за словами Владислава Селезньова, зупинили просування у бік Покровська, але посилюють свої фланги для того, щоб не допустити прориву цієї ділянки фронту в межах вже контрнаступальних дій ЗСУ.

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Силам оборони треба протриматись 2, максимум 4 тижні не лише на Покровському напрямку, а й на деяких інших ділянках, де ворог останнім часом активізував свої зусилля. Про це в коментарі "Еспресо" сказав військовий експерт, ексречник Генштабу та полковник ЗСУ Владислав Селезньов.

Він пояснив, що, за прогнозами української розвідки, до початку жовтня у ЗС РФ будуть вичерпані усі їхні ресурси і ворог буде змушений брати оперативну паузу.

"Якщо це так, то фактично 2, максимум 4 тижні — цей проміжок часу треба протриматися нашим оборонцям не лише на Покровському напрямку, а й на деяких інших ділянках, де ворог останнім часом активізував свої зусилля. Тому очевидно, що факт ресурсів залишається ключовим і тут, я думаю, нам варто звернути увагу на завтрашній день", — наголосив він.

Він зауважив, що треба буде подивитися на підсумки наступного Рамштайну і що отримає українська армія, оскільки ресурси — це надзвичайно важливий фактор, який впливає на подальший перебіг ситуації.

"Допоки ми бачимо, що ворог на Покровському напрямку зупинив просування у бік цього населеного пункту, але посилює свої фланги для того, щоб не допустити прориву цієї ділянки фронту в межах вже контрнаступальних дій українського війська. В будь-якому разі ситуація дуже динамічна і те, що вона перебуває під постійним контролем українського головкома Сирського — це чудово. Значить, ми маємо змогу гнучко, оперативно реагувати на всі виклики, які трапляються на цій ділянці фронту і, сподіваюсь, що ми маємо певну кількість ресурсів, для того, щоб бодай стабілізувати ситуацію тут", — додав він.

Нагадаємо, що на Покровському напрямку на Донеччині Силам оборони вдалося призупинити просування російських окупантів. Противник не збавив самостійно темп, а штурми з великим залученням техніки та особового складу продовжуються, проте Сили оборони зайняли рубежі та тримають оборону.