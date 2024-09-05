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"Надо продержаться": полковник назвал "необходимые" сроки для ВСУ на Покровском направлении

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ВСУ

ВС РФ на Покровском направлении, по словам Владислава Селезнева, остановили продвижение в сторону Покровска, но усиливают свои фланги для того, чтобы не допустить прорыва этого участка фронта в рамках уже контрнаступательных действий ВСУ.

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Силам обороны надо продержаться 2, максимум 4 недели не только на Покровском направлении, но и на некоторых других участках, где враг в последнее время активизировал свои усилия. Об этом в комментарии "Эспрессо" сказал военный эксперт, экс-спикер Генштаба и полковник ВСУ Владислав Селезнев.

Он пояснил, что по прогнозам украинской разведки, к началу октября у ВС РФ будут исчерпаны все их ресурсы, и враг будет вынужден брать оперативную паузу.

"Если это так, то фактически 2, максимум 4 недели — этот промежуток времени надо продержаться нашим защитникам не только на Покровском направлении, но и на некоторых других участках, где враг в последнее время активизировал свои усилия. Поэтому очевидно, что факт ресурсов остается ключевым и здесь, я думаю, нам стоит обратить внимание на завтрашний день", — подчеркнул он.

Он отметил, что надо будет посмотреть на итоги следующего Рамштайн, и что получит украинская армия, поскольку ресурсы — это очень важный фактор, который влияет на дальнейший ход ситуации.

"Пока мы видим, что враг на Покровском направлении остановил продвижение в сторону этого населенного пункта, но усиливает свои фланги для того, чтобы не допустить прорыва этого участка фронта в рамках уже контрнаступательных действий украинской армии. В любом случае ситуация очень динамичная и то, что эта ситуация находится под постоянным контролем украинского главкома Сырского — это замечательно. Значит, мы имеем возможность гибко, оперативно реагировать на все вызовы, которые случаются на этом участке фронта И надеюсь, что мы имеем определенное количество ресурсов, для того, чтобы хотя бы стабилизировать ситуацию здесь", — добавил он.

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Напомним, что на Покровском направлении в Донецкой области Силам обороны удалось приостановить продвижение российских оккупантов. Противник не сбавил самостоятельно темп, а штурмы с большим привлечением техники и личного состава продолжаются, однако Силы обороны заняли рубежи и держат оборону.