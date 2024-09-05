Затрофеили танк и заняли рубежи: ВСУ остановили наступление ВС РФ на Покровском направлении

Противник не сбавил самостоятельно темпов, штурмы с большим привлечением техники и личного состава продолжаются, однако украинские защитники заняли рубежи и держат оборону.

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На Покровском направлении в Донецкой области Силам обороны удалось приостановить продвижение российских оккупантов. Об этом в своем телеграм-канале "Офицер+" сообщил лейтенант Вооруженных сил Украины с позывным "Алекс".

"Удалось приостановить п**ар на Покровском направлении, уже несколько дней без весомых успехов и продвижений. Стоит заметить, что противник не сбавил самостоятельно темп, не взял паузу, штурмы с большим привлечением техники и личного состава продолжаются, однако ребята заняли рубежи и держат оборону. Эпицентрами боев на направлении сейчас являются Селидово и Галициновка", — проинформировал он.

Он добавил, что россияне бросают все, что только можно из техники, чтобы заблокировать проезд под железнодорожным мостом в районе Селидово. Уже 4 единицы техники на это потратили, их просто оставляют и убегают.

Бойцы бригады оперативного назначения ВСУ "Кара-Даг" на Покровском направлении затрофеили вражеский танк на ходу. Также в Донецкой области ВС РФ пытаются "щупать" позиции ВСУ вблизи Торского, пытаясь найти слабые места в обороне. Об этом в своем телеграм-канале "Говорят Снайпер" сообщил боец 24-й ОШБр Станислав Бунятов с позывным "Осман".

"Во время недавнего штурма ребята уничтожили 2 БМП, 2 багги и до двух взводов пехоты. Отдельно от штурмовых действий был обнаружен и уничтожен танк, который поддерживал штурм малой группы и несколько пушек Д-30. В общем ребята красавчики", — написал он.

В утренней сводке Генштаба ВСУ 5 августа сообщалось, что на Лиманском направлении Силы обороны остановили 27 атак оккупантов неподалеку Дружелюбовки, Грековки, Макеевки, Новосадового, Невского и Торского. На Покровском направлении украинские воины отбили 52 штурма и атаки в районах Воздвиженки, Зеленого Поля, Новогродовки, Гродовки, Селидово, Николаевки и Миролюбовки, где захватчики, при поддержке авиации, пытались вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей.

Напомним, что 4 августа сообщалось, что на Покровском направлении в Донецкой области продолжаются бои за село Галициновка. Силам обороны удалось отбить позиции, которые ранее захватили россияне.