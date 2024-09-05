Затрофеїли танк та зайняли рубежі: ЗСУ зупинили наступ ЗС РФ на Покровському напрямку

Противник не збавив самостійно темпів, штурми з великим залученням техніки та особового складу продовжуються, проте українські захисники зайняли рубежі та тримають оборону.

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На Покровському напрямку на Донеччині Силам оборони вдалося призупинити просування російських окупантів. Про це в своєму телеграм-каналі "Офіцер+" повідомив лейтенант Збройних сил України з позивним "Алекс".

"Вдалося призупинити п**арів на Покровському напрямку, вже декілька днів без вагомих успіхів та просувань. Варто зауважити, що противник не збавив самостійно темп, не взяв паузу, штурми з великим залученням техніки та особового складу продовжуються, проте хлопці зайняли рубежі та тримають оборону. Епіцентрами боїв на напрямку зараз є Селидове та Галицинівка", — проінформував він.

Він додав, що росіяни кидають все, що тільки можна з техніки, щоб заблокувати проїзд під залізничним мостом в районі Селидового. Вже 4 одиниці техніки на це витратили, їх просто залишають і втікають.

Бійці бригади оперативного призначення ЗСУ "Кара-Даг" на Покровському напрямку затрофеїли ворожий танк на ходу. Також на Донеччині ЗС РФ намагаються "щупати" позиції ЗСУ поблизу Торського, намагаючись знайти слабкі місця в обороні. Про це в своєму телеграм-каналі "Говорять Снайпер" повідомив боєць 24 ОШБр Станіслав Бунятов з позивним "Осман".

"Під час нещодавнього штурму хлопці знищили 2 БМП, 2 багі та до двох взводів піхоти. Окремо від штурмових дій був виявлений та знищений танк, який підтримував штурм малої групи та декілька гармат Д-30. Загалом хлопці красунчики", — написав він.

У ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 5 серпня повідомлялося, що на Лиманському напрямку Сили оборони зупинили 27 атак окупантів неподалік Дружелюбівки, Греківки, Макіївки, Новосадового, Невського та Торського. На Покровському напрямку українські воїни відбили 52 штурми і атаки в районах Воздвиженки, Зеленого Поля, Новогродівки, Гродівки, Селидового, Миколаївки та Миролюбівки, де загарбники, за підтримки авіації, намагалися витіснити наші підрозділи із займаних рубежів.

Нагадаємо, що 4 серпня повідомлялося, що на Покровському напрямку на Донеччині тривають бої за село Галицинівка. Силам оборони вдалося відбити позиції, які раніше захопили росіяни.