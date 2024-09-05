"Заходят, как крысы": на Покровском направлении россияне пробираются в тыл к Силам обороны

Оккупанты перестали атаковать в лоб под Покровском и их выбили из занимаемых улиц в Селидово, сообщил боец Сил обороны.

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Российские оккупанты на Покровском направлении несколько изменили тактику. После неудачных атак в лоб, они решили попробовать зайти с тыла. Об этом в своем телеграм-канале сообщил боец Сил обороны с позывным "Мучной".

"В направлении Новогродовки (Покровское направление) враг пытается пробраться к нам в тыл, концентрируем внимание в нашей зоне ответственности, заходят, как крысы, потому что не могут справиться с нами на терриконах, пока держим, но давят очень жестко мясом", — рассказал он.

Украинский защитник также проинформировал, что в районе Селидово российские оккупанты получили на орехи, и их выбили из занимаемых ими ранее позиций.

"По Селидово: п**ары получили п**ды, как возле больницы, так и в парке их нет, город полностью под контролем наших казаков, все остальное на восток — это серая зона, там происходят бои и накаты врага", — рассказал он.

В утренней сводке Генштаба ВСУ 5 августа проинформировали, что на Покровском направлении украинские воины отбили 52 штурма и атаки в районах Воздвиженки, Зеленого Поля, Новогродовки, Гродовки, Селидово, Николаевки и Миролюбовки, где российские оккупанты при поддержке авиации, пытались вытеснить украинские подразделения с занимаемых рубежей.

Напомним, что ВС РФ на Покровском направлении остановили продвижение в сторону Покровска, но усиливают свои фланги для того, чтобы не допустить прорыва этого участка фронта в рамках уже контрнаступательных действий ВСУ.