ВС РФ с утра штурмуют вблизи Угледара: бойцы ВСУ отражают накаты вражеской техники

По вражеской тенике метко отрабатывали украинские артиллеристы. Уцелевшие оккупанты на технике отступили.

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На Угледарском направлении ВС РФ с самого утра 6 сентября штурмуют позиции Сил обороны. Украинские защитники отбивают накаты российской теники. Об этом в своем телеграм-канале "Офицер+" сообщил лейтенант ВСУ с позывным "Алекс".

"На Угледарском направлении с самого утра накаты п**арской техники около 5 единиц на разных участках. Арта наша просто боженьки, в**бали несколько единиц, остальные пока отступили", — говорится в сообщении.

Также "Алекс" отметил, что на Торецком направлении дела у Сил обороны Украины пошли лучше. Они отбили довольно весомую часть Нью-Йорка и установили огневой контроль над остальной частью населенного пункта, которая находилась под контролем у россиян.

"В самом Торецке не все так круто, есть положительные моменты, но и не без проблем, однако гораздо лучше, чем в начале августа", — отметил военный.

В утренней сводке Генштаба ВСУ 6 сентября сообщалось, что на Торецком направлении велось 16 боев, в частности, в районах Торецка, Леонидовки и Нелиповки, а на Времовском направлении российские захватчики совершили 11 наступательных действий возле Водяного, Константиновки и Угледара.

Напомним, что 5 сентября сообщалось, что на Покровском направлении россияне пробираются в тыл к Силам обороны, потому что не могут справиться с ВСУ на терриконах.