"Там важлива ситуація": Зеленський розповів, що відбувається на Покровському напрямку (відео)

Український президент обговорював з Головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським бойові дії під Покровськом тричі на день. Але виносити на широкий загал ситуацію, яка склалася на цьому напрямку він вважає за краще лише після стабілізації лінії фронту.

Related video

За останні кілька діб ситуація на Покровському напрямку покращилася, але потрібно дочекатися стабілізації. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

Він зазначив, що в будь-якому випадку ситуація на Покровському напрямку непроста, вже кілька діб вона більш-менш краща.

"Ми проговорювали всі ці деталі три рази на день з Сирським", — розповів глава держави.

При цьому він додав, що обговорювати ситуацію на Покровському напрямку поки що завчасно.

Розповідь Володимира Зеленського про ситуацію на Покровському напрямку можна почути з 03:20 по 04:10

"Там важлива ситуація, тому зараз я не хочу говорити завчасно. Коли там все повністю стабілізується, дай Бог, тоді будемо розмовляти про це", — сказав Зеленський.

Ситуація на Покровському напрямку від Генштабу ЗСУ

Генеральний штаб Збройних сил України повідомляв, що кількість бойових зіткнень на фронті вже перевищила сотню. Найгарячіше на Курахівському та Покровському напрямках, де ворог безперервно атакує українських захисників.

Ситуація під Покровськом Фото: deepstatemap.live

На Покровському напрямку впродовж дня росіяни здійснили 28 атак в районах Воздвиженки, Гродівки, Зеленого Поля, Лисівки, Миролюбівки, Новогродівки, Селідового та Михайлівки. Сили оборони стримують натиск та відбили 18 атак противника, десять боїв ще тривали. Олександропіль зазнав ударів некерованими авіаційними ракетами.

Нагадаємо, Forbes писав, що з середини лютого 2024 року Україна "неухильно відступала" під Покровськом, проте зараз ЗСУ почали контратакувати на цьому напрямку. Як зазначили журналісти, битва за Покровськ та контрнаступальні дії української армії суттєво вплинуть на загальний перебіг російсько-української війни.

5 вересня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський наголошував, що росіяни під Покровськом не мають жодних територіальних здобутків.