"Там важная ситуация": Зеленский рассказал, что происходит на Покровском направлении (видео)

Украинский президент обсуждал с Главнокомандующим ВСУ Александром Сырским боевые действия под Покровском трижды в день. Но выносить на широкую общественность ситуацию, которая сложилась на этом направлении он предпочитает только после стабилизации линии фронта.

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За последние несколько суток ситуация на Покровском направлении улучшилась, но нужно дождаться стабилизации. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

Он отметил, что в любом случае ситуация на Покровском направлении непростая, уже несколько суток она более-менее лучше.

"Мы проговаривали все эти детали три раза в день с Сырским", — рассказал глава государства.

При этом он добавил, что обсуждать ситуацию на Покровском направлении пока преждевременно.

Рассказ Владимира Зеленского о ситуации на Покровском направлении можно услышать с 03:20 по 04:10

"Там важная ситуация, поэтому сейчас я не хочу говорить раньше времени. Когда там все полностью стабилизируется, дай Бог, тогда будем разговаривать об этом", — сказал Зеленский.

Ситуация на Покровском направлении от Генштаба ВСУ

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщал, что количество боевых столкновений на фронте уже превысило сотню. Горячее всего на Кураховском и Покровском направлениях, где враг непрерывно атакует украинских защитников.

Ситуация под Покровском Фото: deepstatemap.live

На Покровском направлении в течение дня россияне осуществили 28 атак в районах Воздвиженки, Гродовки, Зеленого Поля, Лисовки, Миролюбовки, Новогродовки, Селидово и Михайловки. Силы обороны сдерживают натиск и отбили 18 атак противника, десять боев еще продолжались. Александрополь подвергся ударам неуправляемыми авиационными ракетами.

Напомним, Forbes писал, что с середины февраля 2024 года Украина "неуклонно отступала" под Покровском, однако сейчас ВСУ начали контратаковать на этом направлении. Как отметили журналисты, битва за Покровск и контрнаступательные действия украинской армии существенно повлияют на общий ход российско-украинской войны.

5 сентября главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отмечал, что россияне под Покровском не имеют никаких территориальных достижений.