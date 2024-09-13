Оккупанты продвинулись в 5 населенных пунктах на востоке Украины, — DeepState (карты)

По словам аналитиков, российские войска смогли продвинуться в Макеевке, Красногоровке, Гродовке, а также возле Песчаного и Пречистовки.

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Российские оккупанты на востоке Украине продвинулись в 5-ти населенных пунктах. Об этом сообщили аналитики группы DeepState в ночь на 13 сентября.

Согласно отчету, ВС РФ имели успех в Макеевке в Донецкой области.

Бои возле Макеевки Фото: DeepState

Кроме того, как сообщается, оккупанты смогли продвинуться в Красногоровке, Гродовке, а также возле Песчаного и Пречистовки. Также аналитики обновили карту боев.

Бои в Красногоровке Фото: DeepState

Бои в Гродовке Фото: DeepState

Бои возле Песчаного Фото: DeepState

Бои возле Пречистовки Фото: DeepState

Напомним, в ВСУ показали, как наземный дрон-камикадзе уничтожает железнодорожные пути на Покровском направлении. Десантники 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады используют сухопутные дроны на фронте. С помощью одного из таких технических средств была попытка разрушить железнодорожные пути.

Также боец ВСУ Станислав Бунятов рассказал о боях под Селидовом. По его словам, у россиян нет лучшего взаимодействия или планирования операций, чем у Сил обороны, но они могут не учитывать потери, потому что имеют достаточно артиллерии, техники и авиации, рассказывает украинский военный.