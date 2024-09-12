В ВСУ показали, как наземный дрон-камикадзе уничтожает железнодорожные пути на Покровском направлении

Десантники 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады используют сухопутные дроны на фронте. С помощью одного из таких технических средств была попытка разрушить железнодорожные пути.

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Украинские десантники перерезают пути передвижения живой силы противника на Покровском направлении в Донецкой области. Соответствующее видео от украинских военных появилось в аналитическом Telegram-канале In Factum.

"Наземный дрон-камикадзе 25-й воздушно-десантной бригады пытается уничтожить железнодорожные пути севернее Новогродовки", — говорится в описании под видео.

На кадрах, снятых с БПЛА, заметно, как роботизированный механизм заезжает в технологический тоннель под железной дорогой, который находится в 3,45 км от окраины города. Вскоре с обеих сторон "коридора" раздается мощный взрыв.

Информация от Генерального штаба

Как говорится в сводке Генштаба ВСУ, за вчерашние сутки на Покровском направлении украинские защитники отражали 30 атак. Основные усилия враг сосредоточил в районах Воздвиженки, Зеленого Поля, Новоалександровки, Гродовки, Новотроицкого, Новогродовки, Селидово и Михайловки.

Напомним, аналитики группы DeepState сообщили, что российские оккупанты захватили село Лесовка в Донецкой области. Кроме того, как ВС РФ продвинулись возле Лисовки, Клещеевки, Невельского, в Украинском и в окрестностях.

Об ухудшении ситуации на одном из участков фронта на Донбассе сообщил и военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец. По его информации, подразделения ВС РФ приблизились к северным и восточным окраинам города Селидово на Покровском направлении. При этом бойцы ВСУ могли выйти из села Мариновка, а вскоре возможно отступление с позиций восточнее реки Волчьей.