ВС РФ продвинулись в Донецкой области: оккупанты захватили еще один населенный пункт, — DeepState

По словам аналитиков, ВС РФ продвинулись возле Лисовки, Клещиевки, Невельского, в украинском и в окрестностях.

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Российские оккупанты захватили село Лесовка в Донецкой области. Об этом сообщили аналитики группы DeepState в 01:01 ночи 12 сентября.

Кроме того, как говорится в новом отчете, ВС РФ продвинулись возле Лысовки, Клещиевки, Невельского, в украинском и в окрестностях.

ВС РФ оккупировали Лесовку

Кроме того, как отметили аналитики, была уточнена ситуация по линии соприкосновения возле Калиновки.

Ситуация возле Калиновки Фото: DeepState

Напомним, полковник запаса ВСУ Сергей Грабский заявил, что ВС РФ создают двойную угрозу для Покровского направления. По его словам, противник демонстрирует свои намерения сковать как можно больше украинских войск на Донбассе. Оккупанты боятся, что подразделения Сил обороны бросят на усиление других направлений.

Также сообщалось, что военные ВСУ возмущены действиями командования в Донецкой области. Бойцы говорят, что "все под контролем", как докладывают в Генштабе, не совсем соответствует реальности.