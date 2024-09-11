"Не успевают новеньких давать в пехоту": военные ВСУ возмущены действиями командования в Донецкой области

Бойцы говорят, что "все под контролем", как докладывают в Генштабе, не совсем соответствует реальности.

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Командование подразделений ВСУ не сообщает об истинной ситуации на передовой высшему командованию, из-за чего есть потери в подразделениях, случается "дружественный огонь", а россияне продвигаются дальше. Об этом в своем телеграмм-канале рассказал боец Сил обороны с позывным "Мучной".

"Такое впечатление, что наше командование боится сообщать головам выше о настоящей сраке на поле боя. Как всегда говорят "все под контролем". Нам не успевают новеньких давать в пехоту, дали 20 бойцов за пару дней уже стало 0. У смежников не лучше, стоит это говорить или нет но зачем это скрывать, сегодня утром через разные прошивки рации, наши начали по своим насыпать", — рассказал он.

Также "Мучной" добавил, что в секторе "Новогродовка — Лысовка", который держит его подразделение, враг постепенно продвигается возле местного озера, из-за чего украинские защитники вынуждены немного отойти, но при этом они продолжают "насыпать" россиянам.

"Личное мнение нашего подразделения это то, что нужно заводить новую бригаду, мы их здесь долго сдерживать не сможем, сейчас всех, кто есть отправляют в пехоту. Наблюдаю такую дилемму, что после обучения казакам не дают время даже как-то адаптироваться. Я х*й его знает, кто там сверху докладывает и всем этим руководит, но это тупой п**дец из-за которого мы не можем держать села и правильно применить тактику против врага", — рассказал военный.

В Генштабе ВСУ 11 сентября сообщили, что на Покровском направлении наибольшее количество боестолкновений, а с начала суток оккупанты совершили уже 16 попыток потеснить Силы обороны с занимаемых позиций в районах Воздвиженки, Зеленого Поля, Новоалександровки, Гродовки, Новотроицкого, Новогродовки, Селидово и Михайловки.

"Силы обороны сдерживают натиск и отбили 13 атак противника, три боя еще продолжаются. Самый активный враг возле Новотроицкого и Михайловки. Подвергся ударам НАРами из вооружения штурмовой авиации Александрополь", — проинформировали в Генштабе.

Напомним, что на Покровское направление с "инспектированием" прибыла народный депутат Марьяна Безуглая. Она якобы проверяет фортификационные сооружения.