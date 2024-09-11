"Не встигають новеньких давати в піхоту": військові ЗСУ обурені діями командування на Донеччині

Бійці кажуть, що "все під контролем", як доповідають у Генштабі, не зовсім відповідає реальності.

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Командування підрозділів ЗСУ не повідомляє про справжню ситуацію на передовій вищому командуванню, через що є втрати в підрозділах, трапляється "дружній вогонь", а росіяни просуваються далі. Про це в своєму телеграм-каналі розповів боєць Сил оборони з позивним "Мучной".

"Таке враження, що наше командування боїться повідомляти головам вище про справжню сраку на полі бою. Як завжди кажуть "все під контролем". Нам не встигають новеньких давати в піхоту, дали 20 бійців за пару днів вже стало 0. У суміжників не краще, варто це казати чи ні але навіщо це приховувати, сьогодні вранці через різні прошивки рації, наші почали по своїм насипати", — розповів він.

Також "Мучной" додав, що в секторі "Новогродівка — Лисівка", який тримає його підрозділ, ворог поступово просувається біля місцевого озера, через що українські захисники змушені трохи відійти, але при цьому вони продовжують "насипати" росіянам.

"Особиста думка нашого підрозділу це те, що потрібно заводити нову бригаду, ми їх тут довго стримувати не зможемо, зараз усіх, хто є відправляють у піхоту. Спостерігаю таку дилему, що після навчання козакам не дають час навіть якось адаптуватися. Я х*й його знає, хто там зверху доповідає та усім цим керує, але це тупий п**дець через який ми не можемо тримати села та правильно застосувати тактику проти ворога", — розповів військовий.

В Генштабі ЗСУ 11 вересня повідомили, що на Покровському напрямку найбільша кількість боєзіткнень, а від початку доби окупанти здійснили вже 16 спроб потіснити Сили оборони із займаних позицій в районах Воздвиженки, Зеленого Поля, Новоолександрівки, Гродівки, Новотроїцького, Новогродівки, Селидового та Михайлівки.

"Сили оборони стримують натиск та відбили 13 атак противника, три бої ще тривають. Найактивніший ворог біля Новотроїцького та Михайлівки. Зазнав ударів НАРами з озброєння штурмової авіації Олександропіль", — проінформували у Генштабі.

Нагадаємо, що на Покровський напрямок з "інспектуванням" прибула народна депутатка Мар'яна Безугла. Вона нібито перевіряє фортифікаційні споруди.